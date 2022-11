Vdova po Svatošovi (†34) šokovala na výročí jeho smrti: Měl závažnou nemoc!

Nejen pro slovenský hokej to tehdy byla obrovská rána. Už je to šest let, co navždy odešel hokejista Marek Svatoš (†34) poté, co se neúmyslně předávkoval. V těle mu našli kodein, morfium a léky proti úzkosti. Nyní ale vdova po účastníkovi Zimních olympijských her 2006 v Turíně Diana přinesla zásadní info ohledně jeho stavu před smrtí. Trpěl totiž zákeřnou nemocí způsobenou otřesy mozku!

Chronická traumatická encefalopatie (CTE). Přesně takhle se jmenuje onemocnění, kterým Svatoš trpěl. Webu TSN to k příležitosti šestého výročí jeho smrti řekla vdova Diana. „Chci, aby lidé věděli, že Marek byl dobrý člověk, který miloval svou rodinu. Jeho špatná rozhodnutí byla zaviněna CTE, nikoliv tím, že by byl špatný člověk,“ uvedla Diana a pokračovala. „Už ani nevím, kolikrát jsem ho slyšela říct ,světla zhasla´ poté, co utrpěl otřes mozku. Slyšela jsem to tolikrát, že se mi ta slova vryla do paměti.“

Konkrétně měl během kariéry utrpět minimálně šest otřesů mozku, a stejný počet operací. Diana se s Markem poznala během jeho nováčkovské sezony v NHL roku 2004. Svatbu měli o tři roky později. Podle jejich slov nebyl nikdy majitel 344 startů v nejlepší hokejové lize světa rád středem pozornosti. Po vydařených duelech dokonce novináře prosil, aby dělali rozhovor s někým jiným.

Užíval heroin

Kromě toho ale uvedla, že v běžném životě to byl člověk, který nezkazil žádnou srandu. „Rád si z lidí střílel, hlavně ze mě. Například se rozloučil a jel na trénink. Během návratu ale objel blok a zaparkoval jinde, aby se mě pak pokoušel vyděsit k smrti,“ vzpomíná Diana. „Pamatuju si ten jeho šibalský úsměv.“

Zavzpomínala i na dobu, kdy už to bylo s jejím manželem hodně zlé. Podle jejich slov se třeba Marek pár vteřin poté, co spolu domluvili, zeptal, o čem že to vlastně mluvili. „Takhle se to stalo třeba třikrát za sebou. Byl to extrém,“ zoufala si vdova. Pár měsíců před svou smrtí se forvard svěřil Dianě, že užíval heroin na tišení bolesti, a navíc chtěl spáchat sebevraždu! Se závislostí ale bojoval. Na odvykačce byl třikrát. Z NHL ale nebyl jediným, kdo trpěl CTE.

Nemoc měl i legendární krajan

Onemocnění mělo v minulosti hned několik hokejistů. Mezi nimi i slovenský rodák a legenda NHL Stan Mikita. Celkem se CTE posmrtně potvrdilo u 12 ze 13 pozorovaných hokejistů. Zajímavostí ale je, že křidelník pocházející z Košic nebyl žádným ranařem. Jeho maximum bylo v jedné sezoně NHL 60 trestných minut. Zákeřná nemoc tak není jen tématem bitkařů, ale také hokejistů, kteří chtějí sbírat body.