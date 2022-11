Exmanželka Veronika, kterou pohřešovaný skokan Hájek podváděl: Doufám, že je v pořádku

O traumatu způsobeném exmanželem a bývalou kamarádkou nejdřív nechtěla mluvit. Nakonec se ale Veronika Hájková přece jen rozpovídala, ani ona však o Antonínově osudu nemá potuchy.

Tušíte, co se momentálně děje s vaším exmanželem?

„Od března spolu nežijeme a řešili jsme jen věci ohledně rozvodových papírů. Že někam odjel, jsem se dozvěděla až v momentě, kdy začal být vedený coby pohřešovaný. A i to vím jen od někoho z jeho rodiny.“

Je to pro vás hodně těžké období, že?

„Lehké to není, no… Přichází další a další rány, nejdřív jsem přišla na jeho nevěru, pak rozvod, teď tohle. Je to vyčerpávající.“

Zklamal vás Antonín lidsky?

„Když se dva lidi rozvádějí, není to příjemné nikdy. Ale já si relativně brzo řekla, že se s tím musím naučit žít. Nejsem úplně typ, co by se litoval, život jde dál. Tyhle věci se dějí, bohužel se teď staly mně, ale já se kvůli tomu nehodlám utápět sama v sobě.“

Kdyby si vaše slova mohl bývalý manžel přečíst, co byste mu vzkázala?

„Že bych byla ráda, aby si uvědomil, že i přes to všechno, co udělal, tu jsou pořád lidi, co ho mají rádi, třeba jeho rodina. Vždycky se dá přeci začít znovu. A hlavně doufám, že je v pořádku, že je třeba šťastný a jen má chvilku, aby byl sám se sebou. I když byl náš rozchod chvílemi dramatický a nepříjemný, opravdu mu nepřeju nic zlého.“