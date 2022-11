Fotbalista Mendy u soudu za znásilnění: Nejsem žádný Brad Pitt, ale...

Ten případ otřásl celou prestižní Premier League. Fotbalista ve službách Manchesteru City Benjamin Mendy (28) byl obviněn hned z několika znásilnění. Nyní se u soudu dostal ke slovu. Podle něj není zrovna nejhezčí, ale díky statusu špičkového fotbalisty neměl problém dostat dívky do postele.

Hvězda Citizens čelí obvinění ze sedmi případů znásilnění, pokusu o znásilnění a také sexuálního napadení. Toho všeho se měl Mendy dopustit na šesti mladých dívkách. Francouzský reprezentant stanul 7. listopadu před soudem, kde poprvé zazněla jeho obhajoba.

Žádný Brad Pitt

„Nejsem sice žádný Brad Pitt, ale upřímně, dostat holky do postele pro mě bylo velice snadné,“ prohlásil sebevědomě rodák z města Longjumeau u soudu v Chesteru. „Od doby, co jsem začal hrát za City, se o mě ženy začaly zajímat desetkrát tolik. Manchester City je jeden z nejlepších týmů v Evropě. Uvědomuji si, že o mě měly zájem nikoliv kvůli vzhledu, ale kvůli faktu, že jsem fotbalista,“ doplnil.

Na dotaz, jestli si pozornost žen užíval, odpověděl, že to nebylo špatné. Jedním dechem ale dodal, že když dívky řekly, že s ním sex mít nechtějí, tak to respektoval. Porotě také řekl, že byl zvyklý mít během jedné noci sex s více ženami. „Bylo to pro mě normální. Teď už vím, že to zní blbě,“ kál se před tribunálem. Ke znásilněním mělo dojít v Mendyho domě, kde měl mít speciální místnost. K incidentům mělo docházet v období od října 2018 až do loňska.

Už ví, co je to hospodařit

I přes suspendaci Manchester svému bekovi stále platí. Ročně si má přijít víc jak na 130 milionů korun. Mistr světa z roku 2018 prozradil, že se ve vazbě naučil, co je to hodnota peněz. „Dostávám 112 korun na den. Mám to na jídlo v kantýně,“ přiblížil Mendy.

„Je to poprvé, co musím být s utrácením opatrný. Když jsem něco jako fotbalista chtěl, tak jsem si to prostě koupil. Naučil jsem se tedy, co to znamená umět hospodařit s penězi,“ vysvětlil. Společně s Mendym je obviněn jeho kamarád Louis Saha Matturie (41), který měl vybírat ženy na sex. Podle výpovědi sedmi žen se měl Louis dopustit šesti znásilnění a ve třech případech sexuálního napadení. Všechno odmítá. Na výsledek, jak celý soud dopadne, si budeme muset ještě počkat.