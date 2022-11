Rozchod Shakiry a Piquého: 12 hodin jednání a nečekaný krok!

Tomu se říká pořádná oběť! Už když Shakira s Piquém oznamovali rozchod, zdůrazňovali, že prioritou pro oba zůstává výchova synů. A zdá se, že ačkoliv se cesty páru rozešly, pokud jde o děti, raději budou sami trpět, než aby je vystavili nepříjemnostem. Těžko si jinak vysvětlit, že bývalá hvězda Barcelony nechá slavnou zpěvačku, aby se i s dětmi odstěhovala z Evropy.

Po několika měsících si Shakira může oddechnout. Už od prvních momentů, kdy vyšel najevo rozchod s Gerardem Piquém neskrývala, že teď už ji v Barceloně nic nedrží a ráda by se přesunula do Ameriky. Samozřejmě i s dětmi Milanem (9) a Sashou (7). S tím měl bývalý hráč Barcy nejdříve velký problém, a pár se proto nebyl schopen shodnout na tom, jak bude dohoda ohledně péče o syny vypadat. Teď je vše jinak a zpěvaččin plán zabalit kufry a zmizet i s dětmi je ze strany Gerarda posvěcen.

Španělský deník La Vanguardia přinesl informaci o tom, že Shakira, Piqué a jejich právníci spolu ohledně péče o syny vyjednávali dvanáct hodin. A je z toho závěr, nad kterým může zpěvačka jásat. Děti s Gerardem stráví Vánoce v Barceloně a pak fotbalista nechá své ratolesti započít novou životní kapitolu v Miami, kam se odstěhují spolu s matkou.

Pár po uzavření dohody vydal ohledně celé věci prohlášení, pod kterými byli oba podepsáni: „Přejeme si sdělit, že jsme podepsali dohodu, která zaručuje blaho našich dětí a která bude ratifikována u soudu jako součást pouhé formální procedury. Vážíme si projeveného zájmu a doufáme, že děti budou moci pokračovat ve svém životě s nezbytným soukromím v bezpečném a klidném prostředí. Naším jediným cílem je poskytnout jim nejvyšší zabezpečení a ochranu a věříme, že jejich soukromí bude respektováno."

Bývalý fotbalový obránce by pak měl mít na děti právo vždy deset dní v měsíci a kromě toho by u svého otce měli synové trávit prázdniny. Ještě před pár týdny se přitom zdálo, že dohodnout se s horkokrevným Španělem bude oříšek. Piqué z kanceláře, kde jednání probíhalo, po třiceti minutách nevrle vystřelil. Důvodem mělo být údajně to, že ho unavovaly dlouhé debaty, klauzule a protinávrhy...