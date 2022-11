Drsné prohlášení ex-šéfa F1 Ecclestona: Schumacher by měl na formule zapomenout!

Tak tohle slyšet rozhodně nechtěl. Syn slavného otce Mick Schumacher (23) dostal tvrdý políček od samotného bývalého šéfa Formule 1 Bernieho Ecclestona (92). Potomek legendárního Michaela Schumachera (53) by prý měl na nejslavnější motoristický seriál zapomenout a zkusit štěstí jinde!

Mladý závodník, kterému se letos podařilo bodovat v pouhých dvou závodech a týden před koncem sezóny drží průběžnou šestnáctou pozici, stále doufá, že najde uplatnění i v příštím roce. Zatím však nemá nic jasné. A právě v tomto kontextu si pustil pusu na špacír kontroverzní Ecclestone.

„Mick by měl na Formuli 1 zapomenout. Jeho jméno je jeho největší zátěží, ale snaží se mu co nejlépe dostát. Právě to ho dostává do všech jeho potíží. Proto radím, ať zapomene a vyhrává radši jinde,“ popsal své dojmy Bernie.

S tím však syn sedminásobného šampiona samozřejmě nesouhlasí. „Je těžké zapomenout na Formuli 1. Příliš ji miluji, takže to neudělám. Každý má vždy na všechno svůj názor. Záleží mi ale jen na názorech lidí, které mám rád. Samozřejmě mojí rodiny a pak pár dalších lidí z Formule 1. Třeba Sebastiana Vettela. To jsou názory, na kterých mi záleží,“ uvedl Mick v reakci na nepříjemnou výzvu.

Každým dnem se však jeho šance na pokračování v legendárním odvětví motosportu zmenšuje. I když potenciál nepochybně má, tak je možné, že nikdy nedostane pořádnou šanci ho naplnit. Vůz stáje Haas mu dostatečně konkurenceschopné podmínky nenabídl a je čím dál pravděpodobnější, že si mladý Schumacher bude muset dát minimálně na nějaký čas od Formule 1 pauzu.