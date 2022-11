Někdejší boxerský šampion Joshua si dává pauzu: Má psychické problémy!

Na povrch se snaží působit sebevědomě, a nedávat nic znát, ale uvnitř prožívá peklo. Boxer a bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua (33) se rozhodl, že veřejnosti sdělí nelehkou pravdu. Trpí psychickými problémy. V důsledku toho se rozhodl přerušit kariéru.

Boxery vnímá spousta lidí jako jedny z nejtvrdších sportovců, kteří musí umět schytat několik ran, stejně jako je rozdávat. O šampionovi v těžké váze to platí dvojnásob, i o těch bývalých. S tím je ale na ně zároveň vyvíjen enormní tlak, s čímž se nyní svěřil Anthony Joshua.

Dal na radu rodiny

„Roztrhalo mě to,“ nedržel se zpátky slavný Brit v rozhovoru pro web dazn.com. „Být AJ a udržet si tuto pověst je velký mentální tlak. Fyzicky jsem připravený. Mám rád tenhle sport a soutěžení, ale po psychické stránce už to nedávám,“ doplnil. Jeho rodina už nadále odmítala přihlížet, jak se Joshua trápí, a přesvědčila ho, ať si dá od boxu pauzu.

Lví podíl na špatné psychice má srpnová prohra proti Oleksandru Usykovi (35). Bylo to už podruhé, co Ukrajinec Joshuu porazil. Poprvé to bylo loni v září. Tehdy přišel AJ o titul mistra světa. Po druhé prohře se na tiskové konferenci Joshua rozbrečel.

Rodáka z Watfordu nedávno vyzýval k souboji krajan Tyson Fury (34), který také v minulosti trpěl psychickými problémy. Výzvu na prosincový souboj ale Joshua odmítl. Nyní se hodlá především soustředit na své mentální zdraví. Návrat do ringu by měl podniknout během dalšího roku.