Formule 1 je doma! Udeří vylepšené stříbrné šípy? Vettel ukáže budoucnost

Lewis Hamilton bude útočit na deváté vítězství na domácím okruhu • FOTO: Reuters Jsou tu letní prázdniny a fanoušci F1 se mohou těšit na nabitý červenec, kdy v pěti týdnech uvidí hned čtyři velké ceny! První z nich je jedinečný Silverstone. „Extrémně se těším a doufám, že zužitkujeme naši tvrdou práci a budeme bojovat o podium,“ vyhlíží domácí závod Lewis Hamilton. Právě jeho Mercedes má přijít s velkými vylepšeními, jež budou klíčová pro zbytek sezony. Kromě toho se můžeme těšit na Sebastiana Vettela ve Williamsu a spoustu dalšího. Vše v našem tradičním preview.

Silverstone: Domov Délka trati: 5,891 km

Počet kol: 52

Počet zatáček: 17

Traťový rekord: 1:27,369 – Lewis Hamilton, 2019

Pneumatiky: nejtvrdší sada C1–C3 Bývalé letiště, které bylo dějištěm historicky prvního závodu Formule 1 v roce 1950, má auru legendárního okruhu, na němž je čistá radost závodit. „Je to jako létat ve stíhačce,“ popsal své pocity Lewis Hamilton, jenž na domácí trati vyhrál již osmkrát. Okruh je známý svou náročností na pneumatiky. V roce 2020 zažilo při výročí 70 let F1 hned několik pilotů defekt. Mezi nimi i právě Hamilton, jenž slavně vyhrál. „Bude to opravdu zatěžkávající zkouška toho, jak nové pneumatiky fungují,“ je si vědom šéf Pirelli Mario Isola. Okruh v Silverstonu si žádá nejtvrdší sadu pneumatik • Foto Pirelli

Rychlé šípy? Vítězové posledních osmi konstruktérských titulů se po převratné změně pravidel stále hledají. Nyní má ovšem přijít zásadní změna. „Přivezeme zcela nové díly a pokusíme se z auta vymáčknout maximum. Jsme tým vítězů a je načase opět vítězit,“ prohlásil technický ředitel Mercedesu Mike Elliot. Zmiňovanými díly mají být přední i zadní křídlo a zcela nová podlaha, jež je pro aerodynamické fungování vozu letos zcela zásadní. „Vždy nám to tu sedělo a rozhodně by to pro nás měla být lepší trať než předchozí tři. Zároveň však nesmíme mít nereálná očekávání. Důležité je udělat další krok vpřed k tomu, co sami od sebe očekáváme a zatím zdaleka nenaplňujeme,“ uvedl šéf stáje Toto Wolff. Technický ředitel Mercedesu slibuje zcela nové díly • Foto twitter.com/MercedesAMGF1

Limitka Red Bullu Jeden z nejgeniálnějších konstruktérů monopostů v historii Formule 1, Adrian Newey, má novou výzvu. Technický ředitel Red Bullu se po úspěchu, jenž přinesl Aston Martin Valkyrie, první vůz pro silniční užití, na němž se Newey podílel, rozhodl pustit do RB17. Limitované edice sportovního vozu, jehož bude vyrobeno pouze 50 kusů a stane se vůbec prvním autem pro veřejnost, které bude vyrobené kompletně v továrnách Red Bull Advanced Technologies. „Je to důležitý milník pro celou společnost a důkaz, že jsme sami schopni postavit a sériově vyrábět vlastní vůz,“ těší se Christian Horner. „Zužitkujeme naše bohaté zkušenosti z vytváření mistrovských formulí a přeneseme je do podoby extrémně výkonného vozu pro běžné užití. Posuneme designérské a technické limity,“ vytváří očekávání sám stvořitel Newey. Výroba by měla začít v roce 2025 a cena jednoho vozu bude minimálně 144 milionů korun.

Minulost ukáže budoucnost Loni v září si Sebastian Vettel pořídil legendární Williams FW14B, v němž se Nigel Mansell roku 1992 stal poprvé a naposledy mistrem světa. Ikonický vůz s výrazně rudým číslem „5“ se v neděli po přesně 30 letech objeví na okuhu Silverstone a za jeho volantem nemůže být nikdo jiný než jeho vlastník. „Auto pro mě z různých důvodů znamená strašně moc a jsem rád, že ho můžu ukázat na trati před tolika fanoušky. Zároveň ovšem chceme vyslat jasný vzkaz, že v našem sportu si můžeme zachovat úchvatnou historii a být přitom odpovědní směrem do budoucna,“ naráží čtyřnásobný mistr světa na fakt, že legendární Williams bude natankován uhlíkově neutrálním palivem. „Bude znít stejně a bude se i řídit stejně jako před 30 lety. Nepůjdu samozřejmě na samotnou hranu, ale budu si to chtít užít,“ těší se Vettel na neděli, kdy se ve Williamsu sveze před samotným závodem. Čtyřnásobný šampion F1 Sebastian Vettel • Foto Profimedia.cz

Chceme ženy Alpine se rozhodl, že chce mít ve Formuli 1 více žen, a proto spouští program Rac(H)er. Jeho cílem je vychovat možnou budoucí závodnici královny motorsportu a zvýšit podíl žen na samotném chodu týmu. Nyní jich ve francouzské stáji působí 12 %. V roce 2027 by jich ovšem mělo být 30 %. Změna bude znát okamžitě. Z nových uchazečů bude stáj přijímat shodně 50 % mužů a 50 % žen. „Musíme zajistit, aby veškerý talent mohl dosáhnout svého potenciálu. Tento program má zajistit skutečný posun,“ věří šéf Alpine, Laurent Rossi. Alpine by chtěl vychovat pilotku pro F1 a obecně zapojovat více žen do chodu týmu, na snímku členka Red Bullu Hannah Schmitzová • Foto Twitter.com