Přiznání v Premier League: Spoluhráči tvoří pár! Ví se, o koho jde?

V nejlepší fotbalové lize světa to žije. Nikoliv ovšem parádní fotbalovou akcí, ale tématem dvou spoluhráčů, kteří tvoří milostný pár. V kabině to mezi hráči prý není žádné tajemství. Na Ostrovech to navíc letos není poprvé, co se ve fotbalových kruzích hojně diskutuje o homosexualitě.

Fotbalisti se dali dohromady začátkem letošního roku. Podle informací deníku The Sun mají plnou podporu svých fotbalových kolegů z kabiny. Své totožnosti nicméně neprozradili. Nikoliv ale proto, že by se báli.

„Nemají potřebu to skrývat před svými spoluhráči,“ promluvil anonymní zdroj pro The Sun „Proč by také měli? Nikoho to vůbec netrápilo, a mají podporu jak manažera, tak i šéfů klubu. Důvod, proč zůstali v anonymitě, je ten, že chtějí být známí díky herním výsledkům, ne kvůli sexuální orientaci.“ Jejich parťáci z kabiny „drží basu“, a nikomu jejich jména neřekli. Ve Spojeném království už letos jeden fotbalista k faktu, že je gay, přiznal.

Dočkáme se velkého odhalení?

Konkrétně se jedná o útočníka Jakea Danielse (17), který nastupuje za „jednadvacítku“ Blackpoolu. Stejně jako v případě fotbalového páru, i Daniels se od spoluhráčů dočkal podpory. Stal se zároveň prvním fotbalistou ze Spojeného království od roku 1990, který se přiznal k homosexualitě. V nově chystaném dokumentu má navíc učinit coming out bývalý reprezentant a hráč Premier League. O koho se ale přesně jedná, to se momentálně neví.