Moyes ven, žádají fanoušci West Hamu. Kapitán tvrdí: Nesmyslný tlak

Již 1646 dní trvá druhé funkční období Davida Moyese jako trenéra West Hamu United. Devětapadesátiletý Skot v obou případech přebíral tým, jenž byl namočen do bojů o záchranu a vždy jej zvládl s přehledem zachránit. Ve své první celé sezoně navíc vyhrál rekordních 19 ligových zápasů a dovedl tým na 6. příčku, jež zaručila účast v Evropské lize. V ní „kladiváři“ v minulé sezoně došli až do semifinále a skrz Premier League se kvalifikovali do Konferenční ligy.

Na poměry West Hamu nesmírně úspěšná éra.

Fanoušci byli proto velice namlsaní, když se klubu podařilo v létě udržet reprezentanty Albionu Declana Rice a Jarroda Bowena, k nimž přibyly posily v celkové hodnotě čtyř miliard korun. Pouhé čtyři výhry z úvodních patnácti kol jsou proto pro příznivce West Hamu zklamáním.

„To jde ovšem za námi, hráči. Když se podíváte na naši soupisku, máme nejlepší tým za hodně dlouhou dobu. Zatím jsme ovšem nedokázali dostát naší kvalitě. Měli jsme na tom být lépe,“ postavil se za svého trenéra kapitán Declan Rice.

Slova nejlepšího hráče West Hamu potvrzuje i statistika očekávaných bodů.

Podle ní měli být „kladiváři“ na mnohem lepších pozicích v tabulce. „Irons“ mají v současné chvíli o 7,75 bodů méně, než by dle statistiky měli mít. Jde o největší smůlu z celé Premier League, a kdyby West Ham dostál matematice, je nyní na osmém místě. Realita je bohužel odlišná.

„Naprosto chápu nespokojenost fanoušků. Poslední roky jsme bojovali o Ligu mistrů a najednou jsme v boji o záchranu. Ve fotbale jste někdy nahoře a někdy dole. My se nyní musíme zmobilizovat a dostat opět nahoru,“ zůstává ovšem klidný Moyes.

Toho nyní čeká dlouhá přestávka, způsobená mistrovstvím světa, během níž může dát svůj tým dohromady. Jeho kádr opustí reprezentovat pouze pět hráčů a vedení West Hamu Moyese dle všech informací nemíní nyní propouštět.

„Radši bychom do pauzy vstupovali ve formě, ale musíme to vzít tak, jak to je. Je to pro nás příležitost oklepat se, zmobilizovat síly a opět vyrazit do boje,“ prohlásil trenér českých reprezentantů Vladimíra Coufala a Tomáše Součka.

Proti Leicesteru nastoupil pouze druhý jmenovaný, jemuž VAR pro ofsajd nahrávajícího Bowena odebral vyrovnávací gól. Vysoký středopolař opět vyhrál několik důležitých soubojů, ale zase jej srážely zbytečné ztráty míče.

I jeho případné zlepšení formy by West Hamu při povánočním restartu ligy velice pomohlo.