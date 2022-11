Ronaldova pravda: United mě podvedli! Opřel se do Ten Haga. Skončil?

BOOOM! Cristiano Ronaldo odpálil bombu, jež strhla lavinu a otřásla fotbalovým světem. Portugalec poskytl vysoce hořlavý rozhovor britskému novináři Piersi Morganovi, který začal pouštět ven úryvky z exkluzivního povídání. „Erika ten Haga nerespektuji. Snažil se mě vyštvat z klubu. A nejen on,“ řekla třeba 37letá hvězda. Schytal to Ralf Rangnick i Wayne Rooney. Jde o jeho definitivní konec na Old Trafford?

Trápili se, nehráli dobře, ale nakonec přišla spása. Výhru Manchesteru United na půdě Fulhamu (2:1) trefil doslova z poslední akce v zápase Alejandro Garnacho po parádní nahrávce Christiana Eriksena.

Vycházející 18letá hvězda zaznamenala první ligovou trefu. Chvíli slávy si ale užila jen necelé čtyři hodiny. Pak si slovo ukradl Garnachův velký vzor – Cristiano Ronaldo.

V deset hodin večer napsal na Twitter známý britský novinář britský novinář Piers Morgan: „23:00. Cristiano Ronaldo prolomil mlčení.“ Poselství se začalo šířit raketovou rychlostí.

Už na začátku září (po konci přestupového období) Portugalec slíbil, že poskytne rozhovor, ve kterém odhalí pravdu.

V létě se totiž neřešilo nic jiného, než odchod CR7 z Old Trafford. Nakonec marně, nenašel se zájemce. Když nepočítáme nabídku ze Saudské Arábie, kterou odmítl.

A přesně v jedenáct večer se objevila na internetu úvodní stránka pondělního vydání bulvárního deníku The Sun, na které byla Ronaldova fotka a vedle ní napsáno: „United mě podvedli.“ A k tomu jako upoutávka tři body:

Nerespektuji Ten Haga

Žádná empatie pro moji nemocnou dceru

Udělali ze mě černou ovci

Jestliže tištěná média skomírají, tohle vydání trhalo rekordy za poslední dobu…

Morgan následně začal pouštět na Twitter jednotlivé úryvky z rozhovoru, který trval 90 minut a celý vyjde ve středu v pořadu TalkTV na Sky Sports.

„Upřímně, neměl bych to říkat. Ale je mi to jedno,“ líčí v jednom videu Ronaldo. „Lidé by měli vědět pravdu. Ano, cítím se podveden.“

Narážel na to, co se dělo v létě. „Erik ten Hag se mě snažil vyštvat z klubu. A nejen on, šlo o další dva tři lidi z vedení,“ prozradil.

A na adresu nizozemského kouče ještě přidal: „Nerespektuji ho, protože on nerespektuje mě. Pokud pro mě nemáte respekt, nemůžu respektovat vás."

Přitom se celou dobu psalo o tom, že právě Ronaldo si snaží vynutit odchod. Kde je pravda? Můžeme jen spekulovat, ale patrně někde na pomezí.

Bylo zřejmé, že Cristiano se nehodí do plánů Ten Haga. Nizozemský kouč přicházel s vizí vzkřísit ďábelskou říší. Při jednáních s klubem si diktoval podmínky. Koho mu koupí a kdo se bude pakovat.

Už tady muselo padnout z úst Ten Haga, že by Ronaldo měl opustit Old Trafford a uvolnit místo mladším, perspektivnějším hráčům. Tahle vize ale údajně narážela u Glazerů (americká rodina, která klub vlastní).

Ti nechtěli přijít o CR7 jako o marketingový trhák, který láká sponzory a vydělává. Výkony Red Devils v posledních letech totiž do klubové kasy moc financí nepřinesly…

Na druhou stranu i Ronaldo měl velkou motivaci odejít. United v minulé sezoně skončili na šestém místě a nezajistili si postup do Ligy mistrů. A v té nechtěl Cristiano chybět.

Navíc věděl, že poměry v klubu jsou špatné. „Po odchodu Sira Alexe Ferguson nezaznamenal Manchester žádný progres,“ podotkl a přidal příklad: „Třeba v tréninkovém středisku je stejné vybavení, jako když mi bylo dvacet let…“ To bylo před 17 roky.

„Miluji Manchester United, miluji fanoušky. Vždy byli na mé straně,“ pokračoval, „ale musí znát pravdu. Pokud se chce klub posunout, musí se změnit spousta věcí. Jak řekl Picasso ‘pokud chcete něco přebudovat, musíte to nejprve zbourat‘. A pokud chtějí začít se mnou, nemám s tím problém.“

Jenže taky je třeba zároveň připomenout, že Ronaldo se v této sezoně nechová zrovna příkladně. Víc než o výkonech jeho spoluhráčů se mluvilo o jeho extempore.

Jako když odmítl nastoupit jako náhradník do duelu s Tottenhamem (2:0) a odešel ze hřiště před závěrečným hvizdem. Nebo jeho teatrální gesta, když byl někdy stažen dřív…

To, že chyběl v letní přípravě, vysvětlil: „Měl jsem nemocnou dceru.“ Což je pochopitelné. „Jenže vedení se to nezdálo, udělali ze mě černou ovci,“ poznamenal. V klubu si totiž mysleli, že jde o Ronaldovu snahu si vynutit přestup. Jenže když se ho snažili zbavit? Jak to doopravdy bylo?

Ronaldo nabídl svoji verzi příběhu, United mají zase svoji. Úplnou pravdu se stěží někdy dozvíme. Můžete si vybrat, komu věříte.

Angličtí novináři pochopitelně žádali Manchester o reakci, jenže klub odmítl a navíc zakázal všem hráčům i zaměstnancům jakékoli rozhovory.

Podle informací Sky Sports nikdo v klubu nechápe, proč Ronaldo tenhle rozhovor poskytl. Všichni jsou obrovsky zklamaní, že je schopný takto nerespektovat Manchester United, trenéra i spoluhráče.

Erik ten Hag a hráči se o rozhovoru dozvěděli po cestě na zápas s Fulhamem. Nálada nebyla zrovna ideální…

Načasování vydání rozhovoru bylo příhodné. Klubové soutěže totiž přenechávají hlavní slovo světovému šampionátu v Kataru. Ronaldo měl vše naplánované. Šlo o jeho definitivní rozchod s Red Devils? Dost možná.

Nelze si představit, že po tom všem, co vyřkl, by se ještě objevil v dresu Manchesteru United v soutěžním zápase. „Rudé ďábly“ čeká další zápas 27. prosince. Do té doby musí celou situaci vyřešit.

ANKETA

Co ještě Ronaldo řekl?

O návratu do United:

„Když jsem se rozhodl pro návrat do Manchesteru United, následoval jsem své srdce. Sir Alex Ferguson mi řekl: ‘Je nemožné, abys šel do Manchesteru City. ‘ A já odpověděl: ‘Ano, šéfe‘.

O Wayneu Rooneym:

„Nechápu, proč mě tak ošklivě kritizuje. Pravděpodobně proto, že on už dávno skončil a já stále hraji na nejvyšší úrovni. Nechci to říkat, ale taky vypadám mnohem lépe než on, což je pravda.“

O Ralfu Rangnickovi:

„Než se stal dočasným manažerem, nikdy předtím jsem o něm neslyšel. Vždyť to není ani trenér, byl sportovním ředitelem… Tak jak mohl vést klub jako Manchester United? Nefungovalo to, pochopitelně.“