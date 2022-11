Kauza Ronaldův rozhovor: Ten Hag zuří, parťáci cítí zradu. Co mu hrozí?

Slova byla vyřčena. Nejdou vrátit. To by Cristiano Ronaldo ani nechtěl. Třaskavý rozhovor, ve kterém řekl, že se cítí zrazen klubem, sám inicioval. Dobře si uvědomoval, co způsobí. Reakce Manchesteru United? Žádost anglických médií o vyjádření odmítl. To neznamená, že situaci neřeší. Vedení svolalo schůzku, kde se bude probírat, co dál s Ronaldem? Ve hře milionová pokuta i rozvázaní smlouvy.