Shakira se po rozchodu s Piquém rozjela: Měla průhledné šaty! Co je zdobilo?

Oba už se vydali svou vlastní cestou. Slavná popová hvězda Shakira (45) a bývalý fotbalista Gerard Piqué (35) se nedávno dohodli na opatrovnictví ohledně dětí, čímž udělali definitivní tečku za svým vztahem. Kolumbijská zpěvačka navíc nedávno pózovala v průhledných šatech, které byly osázeny diamanty.

Jako módní bohyně. Přesně takhle vypadala Shakira při focení pro značku Burberry, konkrétně pro kampaň The Night Before. Co ji zdobilo? Kromě diamantů toho moc nebylo, protože luxusní šaty byly průhledné! A že těch diamantů nebylo málo. Třpitivé kousky byly rozesety do tvarů listů.

Své tělo dala na odiv poté, co v červnu ukončila dlouholetý vztah s někdejším fotbalovým obráncem Gerardem Piquém. Spolu minulý týden uzavřeli dohodu o opatrovnictví svých dětí. Vyhnou se tak soudu. Se Shakirou budou od nového kalendářního roku žít synové Milan (9) a Saša (7), kteří se přestěhují na Floridu.

„Podepsali jsme dohodu, která zaručuje blaho našich dětí, a která bude ratifikována u soudu v rámci pouhé formální procedury,“ stojí v oficiálním prohlášení. Piqué měl o víkendu v Barceloně rozlučku s fotbalovou kariérou, kde se objevil po boku své nové lásky, kterou je Clara Chia (23). Mladá studentka pracuje v Piquého firmě Kosmos.