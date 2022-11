Celé sportovní Česko je zarmouceno. Jaromír Jágr starší (†82), který vychoval nejlepšího českého sportovce v historii, zemřel. Nechybělo přitom mnoho, a místo sbírání rekordů na ledě by Jaromír pobíhal po staveništi.

Otec legendární „osmašedesátky“ se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy. Svůj boj nakonec prohrál. „Jestli je pravda, že si děti před narozením vybírají rodiče, tak mé rozhodnutí bylo to nejlepší, jaké jsem kdy udělal. Díky za vše, tati!“ napsal Jágr na sociální síť ke společné fotce se svým tátou.

Amerika je jen jedno velké divadlo

Když se Jágr v roce 2008 rozhodoval, jestli se má z nejlepší hokejové ligy na světě přesunout do Ruska, oba rodiče byli pro, zvláště pak jeho otec. „V Americe jsou dost velcí nacionalisti, ve všem jsou nejlepší na světě. Po sezoně se našlo málo klubů, které s ním jednaly. Bylo to takové složité. Jednoznačně jsem mu tedy radil, ať odejde do Ruska,“ řekl tehdy v rozhovoru pro idnes.cz po vyhlášení ankety Zlatá hokejka.

„Naše rodina byla v bývalém režimu dost utiskovaná, ale po sportovní stránce si na Rusy nemůžu stěžovat. Jezdil jsem tam s kladenskou mládeží a všechno tam funguje na vysoké úrovni. Chovají se naprosto slušně a upřímně. To Amerika je jedno velké divadlo, moc to tam nemusím,“ svěřil se. Jágr starší si moc přál, aby se jeho syn vrátil na závěr kariéry do rodného Kladna, což se mu taky nakonec splnilo.