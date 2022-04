Šachtar pomáhá Ukrajině fotbalem: slzy i okupovaná města na zádech

Projekt vznikl za spolupráce s klubovým partnerem SkyUp Airlines a funguje pod záštitou ukrajinského ministerstva zahraničních věcí. „Chceme pomocí těchto zápasů mluvit o válce a míru na Ukrajině. O příšerné válce, kterou Rusko rozpoutalo, o utrpení a zkáze, kterou tato válka přinesla do naší země. O míru – potřebě ukončit toto šílenství, návratu do normálního života a obnovení ekonomiky. Naše zpráva je jasná: Konec války a Fotbal za mír – to vystihuje vše,“ nechal se slyšet výkonný ředitel Šachtaru Sergej Palkin.

Šachtar spolu s nadací vlastníka klubu Rinata Achmetova a jeho holdingem SCM už přispěli více než 1,4 miliard hřiven (1,087 miliard korun) na humanitární pomoc i podporu ukrajinským ozbrojeným silám. Firma holdingu SCM Metinvest také přispěla protitankovými zátarasy a neprůstřelnými vestami.

Šachtar, který hrál svůj poslední soutěžní zápas 11. prosince, už odehrál na svém turné tři utkání (s řeckým Olympiakosem 0:1, s polskou Lechií 3:2 a tureckým Fenerbahce 0:1, kde se ukázal i český reprezentant Filip Novák). Další má na programu 1. května s chorvatským Hajdukem Split a stále jedná o dalších. Mluví se o Seville, Laziu nebo dokonce hvězdném PSG.

K zápasům nastupují hráči Šachtaru s názvy okupovaných měst na zádech. „Dnes jsme vyběhli z jasného důvodu, na zádech máme jména měst, která viděla mnoho mrtvých, ti zanechají navždy jizvy na našich srdcích. Někteří kluci brečeli po zápase, emoce jsou vypjaté. Bylo skvělé reprezentovat naši zemi. Doufám, že pomocí těchto zápasů dáme lidem naději,“ vzkázal fanouškům po utkání s Olympiakosem kapitán Taras Stepanenko.

Vítěz Poháru UEFA z roku 2009 je zvyklý nastupovat na cizích stadionech. V roce 2009 byla sice dokončena stavba nové Donbas Areny, která pojme 51 000 diváků. Stadion poté hostil i EURO 2012, ovšem v roce 2014 byl Šachtar donucen se kvůli konfliktům na rusko-ukrajinských hranicích přestěhovat do Lvova, města vzdáleného 1000 kilometrů od Doněcku. Stadion byl tehdy poškozen granáty. Od roku 2017 hrál poté domácí zápasy v Charkově. V roce 2020 se přestěhoval do Kyjeva na Olympijský stadion, který sdílí do současnosti s Dynamem Kyjev.

Jarní část ukrajinské ligy měla začít 26. února, jenže dva dny před tím Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Šachtar šel do jara jako lídr tabulky s tříbodovým náskokem na Dynamo Kyjev. Řešení situace ohledně případného titulu nebo sestupujících je zatím v nedohlednu.

K úspěchům Šachtaru za poslední roky, kdy vyhrál 13 titulů z posledních 20 možných, výrazně napomáhá brazilská stopa. Ta byla v zimě posílena o Davida Nerese, který přestoupil z Ajaxu Amsterdam za 12 milionů eur (293 milionů korun).

Brazilští fotbalisté byli ze země za pomocí UEFA evakuování a díky jejímu pravidlu o umožnění působení hráčům z ukrajinské nebo ruské ligy v nových klubech do konce této sezony si již někteří našli nové angažmá. Vinicius Tobias šel do Realu Madrid, Tete se už dokonce gólově prosadil ve francouzské Ligue 1 v barvách Lyonu, jiní se vrátili do rodné Brazílie.

UEFA také v reakci na invazi vyloučila ruské kluby z evropských poháru, zároveň pozastavila činnost ruské reprezentaci. Naopak ukrajinská reprezentace na rozřešení svého osudu stále čeká, semifinále baráže o mistrovství světa proti Skotsku bylo přeloženo na 1.6., vítěz se poté utká s Walesem o postup. Nezbývá než doufat, že se do té doby situace uklidní.