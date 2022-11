Kellnerová trénovala na vrchol Prague Playoffs: Dvakrát v sedle!

Pošilhává po historickém výsledku, se svým týmem Prague Lions by se v parkurové Lize mistrů ráda podívala na stupně vítězů. Anna Kellnerová (25) pro splnění snu dělá první poslední: Třeba i to, že v jednom závodě jede hned na dvou koních.

Vrcholem pražské jezdecké galashow je tři dny trvající týmový Super Cup. Český tým Prague Lions díky povedené sezoně nemusel nastoupit do včerejšího čtvrtfinále, soutěž pro něj začíná až dnešním semifinále (20:10, Nova Sport 1).

„Budeme se snažit nejen se podívat do finále, ale i stát na bedně. Je to ambiciózní, ale jsme tady od toho, abychom se vydali ze všech sil,“ má jasno Anna Kellnerová. Manažerka a zároveň jezdkyně »Lvů« se na vrchol sezony během čtvrtečního programu Prague Playoffs připravovala hned nadvakrát.

Skončila předčasně

Ve včerejším doprovodném závodě jednotlivců se Kellnerová představila jak s klisnou Catch Me If You Can Old, tak s hřebcem Joyridem. Proč hned dvojí účast? Právě čtvrtmiliardová »Catchie« je hlavním trumfem a Kellnerová chtěla, aby její hvězda byla rozskákaná.

„Jít rovnou do semifinále je jak pro koně, tak pro jezdce velký skok. Proto jsem se rozhodla jít včerejší soutěž s Catchie, aby se podívala do arény. Sázím na to, že tak bude líp připravená na páteční soutěž, která bude těžká a náročná,“ říká Kellnerová s tím, že připravení musejí být oba koně.

Generálku na dnešek Kellnerová dobrovolně nedojela, klisnu zastavila zvednutím ruky přesně po minutě jízdy. S Joyridem pak dojela na 42. místě.