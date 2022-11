Jako Super Bowl. Prague Playoffs útočí na rekord, Kellnerová má šanci na titul

Měl vlastní kariéru, v níž získal s nizozemským týmem olympijské zlato z Barcelony. Teď Tops tvoří novou éru svého sportu, který se snaží nechat stopu v srdcích obecného publika. „Samozřejmě bych si přál, abych se narodil o deset let později a užil si tuhle atmosféru,“ usmíval se Tops na startu Prague Playoffs.

„Pro celý náš sport je skvělé, co se tady děje. Prague Plaoyffs je výjimečné. Máme unikátní halu, parádní atmosféru. Je to zábava pro celou rodinu na celý den, na celý víkend. A taky jezdíme o velké prize money, dohromady o osm milionů eur,“ doplnil.

Tops založil Global Champions Tour v roce 2006 a postupně z ní vybudoval platformu, která elegantní sport s velkou historií a svébytným patosem přetváří v show srozumitelnou pro běžné sportovní fanoušky.

„Je to důležité nejenom pro Global Champions League, ale pro celý průmysl. Potřebujeme větší pozornost, aby nám lidi byli blíž. Tímhle směrem chceme jít i v budoucnosti. Pracujeme pro příští generace, které na tom budou líp, než jsme my teď,“ prohlásil.

I proto je během víkendu v O2 areně k vidění kromě prestižních sportovních soutěží bohatý doprovodný program. O uměleckou a světelnou show se stará choreograf Michal Caban, akční hvězdou je „létající Francouz“ Laurent Serre alias Lorenzo, jezdící obkročmo na hřbetech koní.

Tím hlavním ovšem zůstává napínavý formát dvou sportovních highlightů. Jedním je sobotní individuální finále Super Grand Prix pro držitele patnácti zlatých lístků pro vítěze závodů ze základní části, hlavní nabídkou pak bitva o týmový titul v Super Cupu, kde má Česko velkou šanci díky Prague Lions.

Tým manažerky Anny Kellnerové musel většinu sezony zvládnout ve třech jezdcích, chybějící kvantitu ale nahradil top kvalitou. Belgičané Pieter Devos a Niels Bruynseels se svými koňmi během sezony hned tři Grand Prix vyhráli. Spolu s Kellnerovou vybojovali v základní části Global Champions Legaue třetí místo, díky čemuž se ve čtvrtek nemuseli nervovat ve čtvrtfinále a rovnou nastupují do boje o finále.

„To, že se klukům podařilo třikrát vyhrát, je naprosto neuvěřitelný výsledek,“ hodnotila Kellnerová. „Byli jsme schopni to zvládnout plus minus ve třech jezdcích. Tým jich má většinou k dispozici víc, my jsme měli složitější sezonu.“

Z šestnácti týmů na startu přivezlo do Prahy tříčlennou sestavu jen pět, mezi nimi i loňští šampioni London Knights. Lions museli kvůli přímému postupu do semifinále řešit, jak svým špičkovým koním rozvrhnout víkendový program. Závodní parkury jsou totiž od čtvrtka do neděle stále obtížnější a umožňují tedy koním se adaptovat.

Kellnerová se proto nakonec rozhodla elitní klisnu Catch Me If You Can Old vytáhnout už ve čtvrtečním doprovodném parkuru CSI5*. „Sázím na to, že bude líp připravená na páteční soutěž,“ vysvětlila.

Do finále se dostane šest nejlepších týmů. Bude to přitom boj s nejlepšími jezdci i koňmi světa. Loňský šampion Super Grand Prix, Švéd Henrik von Eckermann, například přivede hvězdné parťáky Hollywood V a King Edward.

„Motivace mám spousty,“ usmíval se člen týmu Scandinavians Vikings. „Vloni jsem tady zažil skvělý večer s výborným publikem. Vím, že zase dorazí spousta fanoušků. Na publikum se opravdu těším.“

Organizátoři očekávají atakování diváckého rekordu z roku 2019, kdy dorazilo téměř 30 000 fanoušků. A lidi přišli už první den.

„Už teď máme plné ochozy. Je tady tolik lidí, že takhle to bývalo v sobotu a v neděli. Je skvělé, že se sem lidi naučili chodit. Co jsem mluvil s pořadateli, na víkend je vyprodáno,“ řekl Aleš Opatrný, vítěz včerejšího úvodního pětihvězdičkového parkuru CSI.