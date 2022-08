Martincův Hradec válel. Dokáže to i bez hvězd? Chceme být ještě lepší, říká

Přebruslili vás, ujezdili, přestříleli. Mountfield HK si v minulé sezoně ověřil, že nejlepší obranou je, když k vám soupeř do pásma vůbec nedojede. S aktivním hokejem vyhrál základní část. Zázrak a dost? Vůbec. Vymýšlejí tady, jak být ještě lepší. Třeba vypadnutí z play off v prvním kole je bolavé téma. „Prezidentský pohár je minulost, historie. Po play off to už vůbec nikoho nevzrušuje,“ říká Tomáš Martinec. Má v kádru hráče, ze kterých by se mohly (měly) stát hvězdy ligy.

Ideální stav je, když z hráčů vymáčknete jejich maximum. Trefíte, v čem jsou silní a největší zbraň použijete. Hradec nepatří mezi nejbohatší týmy extraligy. Ale znovu všechny mocné může prohánět. Rychlý tým má potenciál dál řádit. Na startu přípravy ovládl turnaj v Salcburku. Porazil domácí tým i Red Bull Mnichov. Celkové skóre 9:1. „Potkali jsme tu týmy, které nás mohou skvěle připravit do sezony. Pro nás to byla cenná konfrontace,“ hlásí kouč Tomáš Martinec.

Je práce trenéra snazší, když za sebou máte vítězství v základní části?

„Vůbec ne. Proč myslíte, že by mohla být?“ (usměje se)

Nemusíte nikoho přesvědčovat, že vaše cesta vede k úspěchu, když Hradec nečekaně ovládl dlouhodobou soutěž.

„Možná o trochu lehčí je to v tom, že spousta kluků tady zůstala. Před rokem sem přišlo hodně nových hráčů, teď změn neproběhlo tolik. Nějakou cestu jsme před rokem nastolili, takže tohle jednodušší asi je, pokračujeme v tom, co jsme nastavili. Jinak je ale sezona pryč, byť byla do určité míry pěkná.“

Pěkná. Nebyl to spíš zázrak? Vážně mě nenapadne nikdo, kdo by od Hradce čekal první místo po 60 kolech.

„Byla to krásná sezona. Není důvod nevěřit tomu, že bychom mohli být ještě lepší. V první řadě se musíme poučit, proč to nešlo tak dobře i v play off.“

Ano, to byla ta smutnější část. Analyzovali jste vypadnutí v prvním kole určitě pečlivě. Takže bez emocí, s odstupem, kde byl tedy problém, že jste vyletěli tak brzy? Nebyli jste až příliš stejní, moc čitelní?