České vítězství! Opatrný při Prague Playoffs zopakoval loňský triumf

„Měl jsem trochu štěstí, Forewer se mi dvakrát doktnul, to ho hezky zpozornilo a pak už skákal skvěle,“ pochvaloval si Opatrný.

Jeho kůň se dotknul překážek vždy při vstupu do dvoukombinací.

„Nedokážu si to úplně vysvětlit. Možná, že včera při warm upu skočil jen čtyři samostatné skoky. Možná je to upomínka, že příště si jednu kombinaci mám skočit,“ hodnotil Opatrný. „Ale jak jsem si parkur naplánoval, tak to vyšlo.“

Čeští jezdci nemají příliš příležitostí se v pětihvězdičkových závodech předvést, při Prague Playoffs při těchto soutěžích startují na divoké karty kromě Opatrného i Vladimír Tretera a Filip Doležal. Opatrný v závodě o 40 000 eur podobně jako loni využil přístupu hvězdných jezdců, kteří byli často na startu především, aby se jejich elitní koně seznámili s atmosférou před hlavními soutěžemi víkendu.

„Závod je pro osahání si haly, byl to ostrý trénink. Hala je fantastická a je skvělé tady závodit,“ řekl Němec Christian Ahlmann, oceněný nejlepší jezdec základní části Global Champions League, který se ukázal se svým špičkovým koněm Mandato van de Neerheide.

Podobný přístup zvolila i Anna Kellnerová, která se s Prague Lions chystá na páteční boj o finále týmového Super Cupu. Se svou elitní klisnou Catch Me If You Can Old zajela parkur v tréninkovém tempu a nedokončila. S osmiletým hřebcem Joyride pak udělala dvě chyby.