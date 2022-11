Velký návrat legendy? Beckham zvažuje koupi Manchesteru United!

V úterý se do světa rozletěla zajímavá zpráva. Jen pár hodin po rozvázání smlouvy s Cristianem Ronaldem (37) potvrdili vlastníci slavného klubu z Manchesteru úmysl prodat ho. United jsou stále velmi ceněná značka a tak se ihned začalo spekulovat o možných zájemcích. Jedním z propíraných jmen je i legendární záložník David Beckham (47), který má k United srdcový vztah.

Anglická fotbalová legenda se může pochlubit čistým jměním v hodnotě okolo 370 milionů liber (cca deset a půl miliardy korun). To by však na celou akvizici nestačilo a tak nezbývá než spojit síly s dalšími. Údajně je blízko k tomu, aby byl členem konsorcia, které o převzetí může usilovat. Nejdůležitějším členem a hybatelem by byl v tom případě nejbohatší muž Velké Británie Jim Ratcliffe.

Fenomenální záložník strávil na Old Trafford téměř deset let, vyhrál šest titulů Premier League, dva FA Cupy a Ligu mistrů. Do statistik se také zapsal 85 góly a 109 asistencemi v 388 zápasech pod vedením Sira Alexe Fergusona. V roce 2003 nakonec odešel do Realu Madrid, ale v Manchesteru zůstává ikonou a i proto by mohl přinést novým majitelům u fanoušků plusové body.

Majitelé z rodiny Glazerů oceňují klub na částku někde mezi 6 a 8 miliardami liber. Zámožný Ratcliffe, velký fanoušek Man Utd, však údajně za klub nechce zaplatit více než 5 miliard liber. Mezi další potenciální kupce údajně patří podnikatelé Josh Harris a David Blitzer nebo dvojice Stephen Pagliuca a Larry Tanenbaum.