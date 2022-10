Krev, pot a postup „rudého baletu“ à la Rüdiger. Ancelotti chválil Šachtar

Real Madrid si zajistil postup do play off Ligy mistrů • Reuters

S trenérem Realu Carlem Ancelottim se dá souhlasit. Jeho parta nesehrála ve varšavském azylu doněckého klubu vydařený zápas. Soupeře sice v prvním poločase přehrávala, ale gól nepřišel. Naopak na startu druhého poločasu skóroval Oleksandr Zubkov.

Od té chvíle byl Real mírně vykolejený. Šance už tolik nepřicházely, domácí naopak hrozili z brejků. V 65. minutě to mohlo být už 2:0, ale útočník Lassina Traoré neproměnil. Nejprve ho zastavil brankář Andrij Lunin a jeho dorážka ještě olízla břevno.

Real se však nevzdával a přišel krizový plán. Když Toni Kroos poprvé ve středu pole ukázal stoperovi Rüdigerovi, ať jde do vápna soupeře zvýšit výšku týmu a pokusit se uhrát souboj, každý tušil, že už hrají hosté trochu vabank.

O několik vteřin později zakroutil centr přímo na hlavu Rüdigera. Hlavička mimo, ale tohle zafungovalo! V poslední minutě (95.) nastaveného času se stejný scénář opakoval a tentokrát to vyšlo. Německý stoper rozjásal hostující fanoušky. Hlavou protlačil míč do sítě za vybíhajícího brankáře Anatolije Trubina, ale následně došlo k tvrdé srážce mezi oběma aktéry.

Rüdiger se pokusil vstát a slavit, ale nešlo to. Se zakrváceným obličejem musel zpátky na zem a nechat se ošetřit. Zápas se dohrával až do 100. minuty, i když většinu času se ošetřoval Trubin, který duel končil s obvázanou hlavou. Rüdiger dokonce musel do šatny, protože krvácení se příliš nedařilo zastavit. Čistě bílý dres se měnil v rudý.

„Má rozseknuté čelo. Zotavuje se a emočně je v pořádku. Směje se a je šťastný, protože vstřelil důležitý gól,“ přiblížil Němcův stav kouč Ancelotti. S jeho odhodláním, které nakonec vedlo k vyrovnání a tedy postupu do vyřazovací části Ligy mistrů, byl velmi spokojený.

Chválil i asistenta Kroose, z celkového výkonu týmu ale nadšený nebyl. „Hráli jsme špatně, to se někdy stává. Pozitivní je, že se nikdy nevzdáváme a porazit Madrid není snadné,“ našel však pozitiva. Mimochodem Real je jediným týmem (alespoň se dvěma účastmi v LM), který nikdy nevypadl už v základní skupině.

Pro Ancelottiho je nicméně výkon varováním. Už o víkendu „bílý balet“ čeká velká zkouška. V El Clásicu se totiž utká s rozjíždějící se Barcelonou.

Šachtar pochválil a přeje mu postup

Naopak pro soupeře měl Ancelotti slova chvály. Podle trenéra „domácích“ Jovičeviče za ním dokonce italský kouč přišel a prohlásil, že by si Šachtar vítězství zasloužil. „Řekl, že jsme hráli dobře a máme velké šance postoupit do osmifinále. Vypadal, jako by nám to přál,“ prozradil na tiskové konferenci Jovičevič.

„Nyní jsme smutní, protože jsme ztratili dva body, ale tým ukázal ukrajinskému lidu, že na něj může být hrdý. Zítra bude mít tento bod velkou hodnotu,“ vztáhl však Jovičevič situaci směrem k válečnému konfliktu na Ukrajině po napadení Ruskem.

Šachtar je ve skupině F aktuálně třetí s pěti body. V případě výhry mohl přeskočit Lipsko, které vyhrálo na půdě Celtiku 2:0 a má šest bodů. Pokud Šachtar nevybouchne v Celtic Parku, s Lipskem si zahraje o druhé postupové místo v posledním kole skupinových bojů.