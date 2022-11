Ronaldo končí v United! Vzájemná dohoda, klub mu věnoval jen tři věty

Již od letního příchodu nového trenéra bylo evidentní, že pětinásobný vítěz Zlatého míče není se svou pozicí v klubu spokojený. Vše vyvrcholilo minulý týden, kdy se Cristiano Ronaldo těsně před odletem na MS do Erika ten Haga obul v interview s Piersem Morganem.

„Nerespektuju ho, protože on nerespektuje mě. Navíc cítím, že mě v klubu nechce. A nejen on. I další tři lidé, kteří mají na chod klubu značný vliv,“ svěřila se portugalská hvězda.

Její slova se nyní naplnila. Klub s Ronaldem rozvázal s okamžitou platností kontrakt.

„Všichni v Manchesteru United se nyní plně soustředí na započatou práci pod Erikem ten Hagem, aby byl klub na hřišti úspěšný,“ dal tým z Old Trafford jasně najevo, že kauza CR7 je pro něj minulostí.

Před rokem přitom šlo o naprosto pompézní comeback. Jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie se vrátil do klubu, který z něj stvořil hvězdu, a měl mu pomoci k prvnímu ligovému titulu od roku 2013. Ronaldo zakončil ročník jako suverénně nejlepší střelec týmu s 24 vstřelenými brankami. United však nezískali jedinou trofej a kvalifikovali se pouze do Evropské ligy.

A zde začal první problém. Nejlepší střelec v historii Ligy mistrů nechtěl na závěr své kariéry vyměnit duely s Realem Madrid či Bayernem Mnichov za Šeriff Tiraspol nebo Omonií Nikósia. „Chtěl jsem v létě odejít, ale bohužel klub nedostal nabídku, která by ho uspokojila,“ postěžoval si Ronaldo ve zmíněném rozhovoru.

Portugalcova pozice v týmu se navíc rapidně zhoršila s letním příchodem stratéga z Ajaxu. Ten Hag totiž staví svůj fotbal na rychlých, běhavých útočnících, kteří pomohou týmu při presinku. Tyto nároky v kádru United mnohem lépe splňuje Marcus Rashford, jenž je v této sezoně jedničkou „rudých ďáblů“ na hrotu útoku. Z Ronalda se tak stal náhradník, což nenesl vůbec dobře.

Napětí mezi ním a Ten Hagem vyvrcholilo před měsícem při výhře Manchesteru nad Tottenhamem 2:0. Nizozemec chtěl nejsledovanější osobu na Instagramu poslat do zápasu tři minuty před koncem utkání, což Portugalec odmítl a odešel do šaten. Za svůj výstup byl následně potrestán třídenním vyloučením z týmu.

„Přišlo mi to jako drakonický trest. Nejsem na to, co jsem udělal hrdý, ale já nejsem hráč, kterého postavíte na pár minut do rozhodnutého utkání,“ zdůraznil svou výjimečnost Ronaldo.

Nyní je tak jediným hráčem na světovém šampionátu, který nepatří žádnému klubu. O tom, že je stále speciálním nejen mimo hřiště, ale i na něm, může CR7 všechny přesvědčit ve čtvrtek proti Ghaně. A portugalský národní tým musí doufat, že jej celá kauza nerozhodí.