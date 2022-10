Haalandův příběh: zázrak už od mládí, Guardiola o něj přitom tolik nestál

V tréninkovém centru Molde zůstávají už jenom ti nejtrpělivější. Zdržuje je devatenáctiletý kluk, který se vidí ve světovém fotbale. Sám driluje do večera do zblbnutí přihrávky, střelbu, kličky… Jednou by si přál být superhvězda. A tou se po zásluze stane. Dneska každý ví, kdo je Erling Haaland, a nejen proto, že dal v neděli hattrick v derby o Manchester, a že trumfuje všechny ikony Premier League. Jeho příběh je pozoruhodný včetně toho, že Pep Guardiola o jeho přestup do City nejdřív až tolik nestál.