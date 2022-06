Otazníky kolem Ronalda. Píše se o ultimátu, United jsou pořád bez posil

Šesté místo v Premier League, rychlý konec v úvodu play off Ligy mistrů a ani žádná náplast v podobě trofeje z národního poháru. Na zvyklosti slavné značky šílená bilance. Zmar United gradoval na jaře. Třeba prohra 0:4 na Liverpoolu? Ostuda, rozdíl mezi dvěma anglickými giganty byl propastný. Zkrátka sezona, kterou už nikdo v klubu nechce opakovat.

Pod uznávaným koučem Ten Hagem, který přišel z Ajaxu Amsterdam a nahradil Ralfa Rangnicka, mají přijít změny. Zatím jsou patrné hlavně směrem z Manchesteru – končí Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata nebo Nemanja Matič.

Jenže posily? Tady je zatím ticho. A z toho může pramenit nervozita.

Portugalský deník Record s odkazem na své zdroje napsal, že Cristiano Ronaldo začíná být frustrovaný a pohrozil vedení klubu ultimátem, že pokud se nepodaří kádr adekvátně doplnit, sám si bude hledat nové angažmá.

Portugalský střelec má smlouvu ještě na jeden rok, v minulé sezoně patřil k nejvýraznějším postavám United. Vstřelil 18 ligových gólů, zároveň čelil i kritice, že pro mužstvo nepracuje tak, jak by útočník v moderním fotbale měl.

Proti jeho případnému odchodu hovoří nedávné vyjádření trenéra Ten Haga, který hlásil, že s Ronaldem určitě počítá. A i ofenzivní hvězda na adresu nového kouče po oznámení jeho příchodu hovořila pozitivně.

„Vím, že pro Ajax odvedl skvělou práci a je zkušený. Ale musíme mu dát čas. Věci se musí změnit tak, jak bude chtít. Přeji mu jen to nejlepší a doufám, že příští rok budeme vyhrávat trofeje,“ poznamenal Ronaldo před pár týdny.

Dosavadní (ne)aktivita v přestupovém okně však mohla jeho víru nahlodat. Anglická média psala, že United toužili například po Darwinu Nuňezovi, barcelonském Frenkiem de Jongovi nebo Brazilci Antonym z Ajaxu. První jmenovaný se už upsal Liverpoolu, jednání o dalších hráčích se vlečou. A třeba další fotbalista Ajaxu Jurrien Timber? Obránci prý přestup do United vymluvil jejich bývalý kouč Louis van Gaal.

Ten Haga tak čeká spousta práce s týmem, jehož složení ještě zdaleka není kompletní. Španělský deník AS přišel s informací, že Ronaldo by případně mohl zamířit do Bayernu Mnichov jako náhrada za Roberta Lewandowského, jiné zdroje to ovšem vyvrací. Bavorský gigant, který před pár dny oficiálně představil Sadia Maného, prý o Ronalda zájem nemá.

Jak rušné nakonec bude léto na Old Trafford?