Na balík si počkáte. Za odměnu z Ligy mistrů Hradec pokryje jen náklady

Hradečtí hokejisté při boji o postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů s Färjestadem • Michal Beránek / Sport

Útočník Mountfieldu HK Kevin Klíma se v osmifinále play off Ligy mistrů dostal do menší potyčky • Michal Beránek / Sport

Hradecký útočník Lukáš Cingel s parťáky oslavuje postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Mountfieldu HK oslavují postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Hradecká střídačka oslavuje po úspěšném postupu do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Hradec postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů. Co to pro něj znamená z finančního hlediska? • Michal Beránek / Sport

Hradec se procpal v Lize mistrů do čtvrtfinále, kde za dva týdny vyzve Zug. Ale že by si po základní skupině a jednom postupu v play off namastil kapsu? Ne. V téhle fázi určitě ne. Zatím mu patří necelé tři miliony, ale v podobné výši se pohybují i náklady spojené s cestováním a ubytováním. „Až od semifinále začíná být Liga mistrů výdělečná. Teď není,“ říká generální manažer Aleš Kmoníček. A vysvětlil, proč si klub pořídil ostrého beka Patrika Marcela.

Když jde o Ligu mistrů, kalkulačka se málem zavaří. Ne, důvodem není, že by počítala těžké miliony, které skáčou klubům na konta s každým dalším zápasem a úspěchem. Hokej není fotbal. Předem je jasně dané, že za základní skupinu dostanete 1,46 milionu korun, za první i druhé kolo play off shodně 730 tisíc.

Slušné? Právě, že pořád moc ne. Proto jedou kalkulačky. Každý klub propočítává náklady, jak co nejvíc ušetřit, ať se dostanete aspoň na populární černou nulu. To znamená, že vyděláte pár tisícovek a můžete se radovat, jak vám soutěž dává sportovně smysl.

„My v černých číslech jsme, což je trochu zázrak,“ říká generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. Klub v úterý postoupil do čtvrtfinále, ale nezbohatl. „Dostanete zhruba 730 tisíc korun za osmifinále, a jen kdybychom měli sehnat to nejmenší letadlo do Karlstadu, kde se hrálo, tak částka šla přes milion. Nebavím se o ubytování, stravě a dalších věcech,“ vypočítává Kmoníček.

Linka do města nelétá, i z toho důvodu klub vybral dražší variantu s větším pronajatým letadlem, ale snažil se prodat místa partnerům klubu a fanouškům, aby celkové náklady zmenšil.

Další minus je, že v Lize mistrů nejdřív utopíte svoje peníze, protože částka za základní skupinu, kde třikrát hrajete venku, dorazila klubům na konto až v říjnu. „Až od semifinále začíná být Liga mistrů výdělečná,“ přidá Kmoníček. Zkušenost s tím má z roku 2020, kdy Hradec došel do finále.

V případě, že se Mountfield vytáhne ještě k dalšímu zázraku a zvládne vyřadit Zug? Za semifinále dostáváte 1,1 milionu, takže se už narýsuje lehký posun. Poražený finalista dostane 3,9 milionu, vítěz 8 milionů. S tím už se pracovat dá.

Sem však vede dlouhá štreka. „Ze sportovního hlediska jde o neocenitelnou zkušenost pro všechny hráče, mladší i starší,“ pochvaluje si postup do čtvrtfinále generální manažer. „Ale je potřeba dodat i druhou stránku, máme velkou marodku, která je způsobena i tím, že hrajeme tuhle náročnou soutěž. Vyčerpává nás. Zase se budeme strachovat, abychom neměli ještě víc zraněných,“ hned doplní. Už jednou měl Mountfield třetinu týmu na marodce, teď mu chybí znovu sedm hráčů.

Taky proto se snaží kádr rozšířit. Poslední akvizicí je brousek Patrik Marcel. Charakteristika? Obránce, tvrďák, boxer. V sezoně ho na střídavé starty z Litoměřic využívaly České Budějovice, Hradec si s ním plácl na plný úvazek do konce sezony.

Marcel měří 175 cm, váží 100 kilo. Věnuje se boxu, v létě měl i zápas, kdy soupeře aktivitou a několika tvrdými ranami poslal k zemi. Hodně ostrý je i na ledě, ale k tomu se i v 1. lize stal v sezoně 2019/2020 nejlépe střílejícím bekem soutěže (14 gólů). „Určitě jsme nepřemýšleli tak, že bychom Patrika Marcela brali jenom na to, abychom ho vypustili na led jako nějakého zlobra. Máme šestku kvalitních beků, o místo bude muset bojovat. Ano, je hodně důrazný, umí si udělat pořádek. Ale budeme ho chtít využít i jako hokejistu,“ přibližuje záměr Kmoníček.

Marcel může zaplnit v sestavě pozici ranaře po Richardu Nedomlelovi. Jeho mohl klub prodat do zahraničí, ale nakonec ho vyměnil s Libercem za Mislava Rosandiče. Brouska si přivedl teď. Jestli se bude moct dál věnovat boxu, si Marcel musí vyřešit s trenéry. „Tohle nechám vyloženě na nich, ať se domluví. Patrik je profesionál, který má u nás smlouvu. Z téhle věci nemám ale vůbec strach, několikrát jsme se bavili. Šance si váží a věřím, že udělá všechno, aby se v našem kádru usídlil na delší dobu,“ ubezpečuje Kmoníček.

Obránce se dostal před pěti lety i do střetu se zákonem, kdy stanul u soudu, když měl se svými kumpány vykřikovat v roce 2018 nacistická hesla. Pak se porvali a on dvěma lidem ublížil a vyfasoval podmínku. „Beru to jako uzavřenou věc, udělal chybu, kterou posuzovaly soudy a potrestaly ho. My jsme si ověřovali, jak působí v kabině a jak funguje v kolektivu, jakou má rodinu a další věci. Tady s ním nebyl nejmenší problém,“ dodal generální manažer.

