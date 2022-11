Čapkova urážka divačky: Do bývalého kolegy se pustila i moderátorka Bartošová!

Nejspíš to původně myslel dobře, ale dopadlo to katastrofálně. Sportovní žurnalista Pavel Čapek ve studiu k probíhajícímu fotbalovému mistrovství, pochválil slova divačky s tím, že »na ženu jde o velmi kvalitní názor«. Tím ale spustil pořádnou lavinu zloby a zatímco Robert Záruba ihned zahájil »hasební práce« omluvou, bývalá kolegyně z ČT Linda Bartošová, si naopak ještě přisadila.

Vášně rozpoutal Čapkův výrok směrem k divačce, které se dotázal na její názor ohledně utkání na šampionátu mezi Švýcarskem a Kamerunem. „Utkání se mi líbilo. Já jsem koukala až na druhou půlku, ale přišlo mi to jako docela dobrý fotbal. Už tam byly asi i lepší, ale špatný fotbal to nebyl,“ zhodnotila sportovní fanynka, která se dovolala do studia.

Čapek vzápětí dost neobratně smekl klobouk: „No, to… na ženu velmi kvalitní hodnocení, musím vás pochválit.“

Kromě salvy pohoršených komentářů na sociálních sítích, kde se za kolegu omlouval šéfkomentátor sportovní redakce Robert Záruba, schytal Čapek také úder z vlastních řad. Moderátorka Linda Bartošová, která ještě donedávna sama pracovala v ČT totiž sdílela video na svém twitterovém účtu a dopsala pořádně kousavý komentář: „Česko, země příběhů o nekonečném šovinismu a paternalismu.“

Jen pro pořádek, šovinismus je označením pro víru v nadřazenost různých skupin nad jinou. V tomto případě teda zcela jasně Bartošová poukazovala na mužskou nadřazenost nad ženami. Za paternalismus je zase považováno nadřazené chování vůči druhým lidem a pramení z přesvědčení, že dotyčný ví, co je pro podřízenou osobu dobré.

Vzhledem k tomu, že Bartošová se dlouhodobě zajímá o rovnoprávnost žen a feminismus, Čapkova hláška pro ni evidentně byla jako rudý hadr. V minulosti už dokonce i vydala knihu, ve které s pomocí známých českých novinářek odhalila různá úskalí, kterými si ženy na pracovních pozicích v této sféře procházejí.

Čapek ale po svém nešikovném komplimentu našel také zastánce. Mezi těmi byl například jeden z otců Oktagonu, Ondřej Novotný, který svou podporu moderátorovi vyjádřil na sociálních sítích: „Ten »Hon na Čapouna« za tu »ŽENSKOU« je úplně mimo. Kontext děla rozdíl! A všichni víme, ze ji chtěl pochválit a nic víc. Ano, udělal to nešikovně, ale honit na tom body je mimo mísu a jen to prohloubí příkop neporozumění,“ míní.

ČT navíc hned druhý den chtěla ukázat, že řada žen naopak může rozumět fotbalu více, než leckterý muž, a v pátek do studia, kde se rozebíralo dění ze šampionátu, pozvali fotbalistku Kateřinu Svitkovou, která momentálně hraje za Chelsea.