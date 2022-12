Novinář z Argentiny o MS: Drahé, ale fotbal je vášeň. Maradona je jen jeden

Pokud tým padne, nebude to Messiho poslední zápas za reprezentaci?

„Ne, v žádném případě. Ať to dopadne jakkoli.“

Stojí Leo pod velkým tlakem?

„Samozřejmě, to on je pořád, protože on je hlava té smečky. Je číslo jedna v Argentině, na světě. Každý čeká, že dokáže vyhrát mistrovství světa.“

Je vaše země na nohou?

„V Argentině je skoro revoluce. Je to věc, pro kterou žijeme. Země stojí za Messim.“

V Kataru je na zápasech 30 tisíc Argentinců. Mohou si to dovolit?

„Bohužel, ekonomická situace v naší zemi je opravdu hrozná. Kdyby tady člověk vydržel celý šampionát, přišlo by ho to na deset tisíc dolarů. Je to pro nás opravdu drahé, ale jsme vzrušení s Messim. Fotbal je naše vášeň, je důležitější než cokoli jiného. Proto je pro nás tradice podporovat národní tým. Lidé si vezmou dresy s jeho jménem, sednou do letadla a přiletí. Chceme mu pomoci, aby konečně měl sbírku kompletní. Chceme ho vidět šťastného po finále. Celá země. I já osobně.“

Argentinský novinář Nicolas Mai • Foto Jiří Fejgl (Sport)

Zdá se, že je ve velké formě. Navíc v dobrém rozpoložení, usmívá se, je zapálený do hry. Myslíte si to také?

„Jsem moc šťastný, když vidím Lea šťastného. Je to podobné jako v Brazílii v roce 2014, kde se tým dostal do finále. Titul mu chybí. Leo má teď kolem se grupu hráčů, kteří mu to mohou pomoci zlomit. Jsou tam mladíci, on je jako jejich táta. V roce 2026 mu bude osmatřicet, třeba pojede na šestý Mundial, ale už to nebude takové.“

V čem je síla mužstva? Tedy když opomeneme samotného Messiho?

„Máme velmi dobrého brankáře. Emiliano Martínez, je ve skvělé formě. Pak je tady třeba mladý Enzo Fernandez z Benfiky Lisabon. Je skvělý, nejlepší, myslím, že bude pro Liverpool, který o něj má zájem, výborná posila. A pak samozřejmě Ángel di María.“

Ale ten je zraněný.

„Už by měl být ve stoprocentním stavu. Uvidíme.“

Pracuje mužstvo na Lea?

„Messi něco týmu nabízí, tým mu to vrací. Jsou tam dva až tři hráči, kteří jsou opravdu silní, kteří mu dávají možnost mít ve hře varianty. Například Rodrigo de Paul.“

Půjde Argentina do finále?

„Myslím, že Nizozemsko může porazit, i když je soupeř excelentní. Abyste mohli získat titul, musíte zvládnout sedm zápasů, i když ty ve skupině jsou vlastně taková příprava.“

Vyhrajte titul?

„Nejsem si jistý, ale do finále se můžeme dostat. Líbilo by se mi Argentina - Anglie, to by byl klasický zápas.“

Pokud Argentina bude šampion, stane se z Messiho druhý Maradona?

„Messi třeba zvládne to stejné. Ale pořád mezi nimi bude rozdíl. Druhý Maradona? Ne, sorry.“