Pád, a pak osudový náraz. Dostihový svět oplakává smrt mladé žokejky! (†26)

Moc lidí si to třeba ani neuvědomí, ale dostihy jsou ve své podstatě dost nebezpečný sport. Stačí okamžik, a o život může přijít kůň nebo samotný žokej, případně žokejka. Druhý scénář se bohužel vyplnil nedávno na Novém Zélandu, když pod dusajícími kopyty našla smrt teprve šestadvacetiletá Megan Taylorová.

Dostihový svět na Novém Zélandu se ponořil do smutku. Ve čtvrtek 15. prosince tam totiž během jednoho ze závodů zemřela mladá žokejka Megan Taylorová. K neštěstí došlo během dostihu v novozélandském městě Ashburton. Celkem se ho účastnilo 14 žokejek. Kůň Taylorové Red Orchid měl tu smůlu, že byl jedním ze čtyř, kteří spadli v zatáčce.

Po pádu Taylorová sletěla ze sedla, a rázem do ní vletěl další závodní hřebec. Šance na to, že by přežila přímou srážku s několikasetkilovým zvířetem, byly malé. To se bohužel vyplnilo, a Megan byla na místě mrtvá. „Členové Rady závodní integrity vyjadřují naši nejhlubší upřímnou soustrast rodině a přátelům žokejky Megan Taylorové, která zemřela dnes odpoledne po pádu během dostihu v Ashburtonu,“ stojí na twitterovém účtu Rady závodní integrity.

Po tragické události byl zbytek programu zrušen. Na místě zůstali pouze zástupci Rady závodní integrity a tamní vyšetřovatelé. „Jsem neskutečně zdrcen zprávou o úmrtí žokejky Megan Taylorové,“ přidal se na sociální síti novozélandský ministr Kieran McAnulty. Také on vyjádřil upřímnou soustrast rodině a přátelům. Pro novozélandskou rodačku z Canterbury to byla třetí sezona v sedle. Z 236 dostihů vyhrála 16. Dva roky trénovala ve Velké Británii po boku manželského páru Tima a Jonelle Priceovými, kteří se v minulosti objevili na olympiádě. To už se Megan nikdy nesplní.