Neštěstí ve světě dostihů: S hvězdným trenérem a miliardářem se zřítila helikoptéra!

Přihlížející to popsali jako scénu z nějakého filmu. Vrtulník, v němž byl bývalý žokej a nynější vycházející trenérská hvězda Sam Thomas (38) společně s majitelem koní a miliardářem Daiem Waltersem (76), se začal nekontrolovatelně točit, a pak se najednou zřítil k zemi. Naštěstí se ale hrůzná nehoda obešla bez ztrát na životech.

K hrůzostrašně vypadající nehodě došlo v úterý podvečer. Konkrétně v hrabství Denbighshire ve Walesu. Thomas, který se coby kouč blýskl například loňským triumfem na prestižním dostihu Welsh Grand National, utrpěl jen menší zranění, a byl propuštěn z nemocnice domů.

Jako ve filmu

Jeden ze svědků nehody, Huw Howatson, celou událost popsal. „Bylo to hrozné. Sledoval jsem, jak se to stalo, a natáčel jsem vrtulník,“ uvedl pro BBC. „Najednou se ocitl v problémech. Trefil stromy, a já věděl, že musím rychle pryč. Poté odletěl kus vrtule, všude to jen létalo. Bylo to jako ve filmu,“ doplnil Howatson. Celkově se ve vrtulníku nacházelo pět lidí. Nikdo z nich neutrpěl život ohrožující zranění.

O něco hůř než Thomas dopadl Walters, kterého si lékaři nechali v nemocnici s vážnějšími zraněními, nicméně je při vědomí. „Se svou rodinou komunikuje. Ještě ho čeká několik testů ohledně zranění,“ řekl výkonný ředitel závodiště Chepstow Phil Bell. Jmění waleského rodáka se odhaduje na téměř sedm a půl miliardy korun. Co se týče dostihových koní, tak k roku 2021 Walters vlastnil nebo spoluvlastnil 30 koní, které Thomas trénuje.