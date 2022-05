V Pardubicích se zasekl pod překážkou, na stará kolena Larizano září

Největší úspěchy kariéry sbírá ve věku, kdy se drtivá většina překážkových koní pomalu chystá do zaslouženého důchodu. Čtrnáctiletý ryzák Larizano ze stáje Hvozd-Popelka ovládl po senzačním podzimním triumfu v Crystal Cupu ve Wroclawi i Prvomájovou steeplechase v Lysé nad Labem. S Jaroslavem Myškou ve finiši odrazili i nápor Theophila (DK iSport-Váňa) , vítěze Velké pardubické z roku 2019 a dvojnásobného vítěze Prvomájové (2017, 2018). Samotný Larizano má na Pardubice špatné vzpomínky. Před lety se tam zaseknul pod překážkou a od té doby tradiční závodiště vynechává.

„On je pořád jako hříbě,“ radoval se trenér Stanislav Popelka, který si Larizana ve stájích Srdéčko sám odchoval. „V ohradě je pořád na zadních, panáčkuje, prostě ho baví život. Optimismus z něho vyloženě tryská, jak je tady rád a veselý. Třídu má a pořád je velký bojovník!“

V poměrně dlouhé historii Prvomájové steeplechase ještě nevyhrál starší kůň. Pro srovnání, dosavadním rekordmanem byl dvanáctiletý Mercator, kterého v roce 1990 přivedl k vítězství Václav Chaloupka. Larizano, potomek skvělého plemeníka Japea, pravnuk klasické vítězky Latinky a polobratr Lombarginiho, je o dva roky starší.

„Překvapil mě,“ neskrýval žokej Marek Stromský, který byl v sedle druhého Theophila. „Vím, že je Larizano kvalitní kůň, sám jsem s ním byl asi čtyřikrát druhý, znám ho. Sedlo mu to, nebylo tvrdo, musím popřát panu Popelkovi. Koníkovi jsem to přál, i když to byl v tu chvíli soupeř. Byli prostě lepší.“

Trenér Popelka měl dvojnásobnou radost. Larizano totiž díky svému triumfu ubránil rekordní hattrick jiného jeho svěřence. Prvomájovou steeplechase v historii dokázal třikrát vyhrát pouze Mandarino. „Theophilose k hattricku nepustil, takže Mandarino zůstává jediný trojnásobný vítěz,“ usmíval se Stanislav Popelka.

Prvomájovou steeplechase jel Larizano v minulosti už čtyřikrát. V roce 2018 s Josefem Bartošem kvůli pádu nedokončili, v roce 2019 byli s Markem Stromským šestí, v roce 2020 ho Jan Odložil zadržel a před rokem byli s Odložilem čtvrtí. „Larizano si to za bojovnost a obrovské srdce zaslouží! Jarda Myška ho skvěle odjel, pošetřil mu metry,“ těšilo trenéra.

Za dostihovou dlouhověkost Larizana paradoxně mohou i časté zdravotní problémy se šlachami. Ty ho trápí od jeho čtyř let, kdy si je v Kolesách namohl. I proto pak míval mezi dostihy časté pauzy a dlouhé odpočinky. Co mu nikdy nesedlo, byly Pardubice.

„V pěti letech jsem tam měl o něho velký strach,“ připomněl trenér Popelka. „Ujelo mu to na zahrádkách, před druhým skokem zajel pod břevno. Nemohl se hnout. Ani žokej Andrés neměl šanci mu nějak pomoct. Naštěstí zůstal Larizano v klidu, nejančil a počkal, až překážku rozeberou pořadatelé. Teprve pak vyskočil na nohy.“

Po tomto zážitku už nechtěl trenér Pardubice riskovat. „Ani Mandarinovi se zpočátku v Pardubicích nelíbilo, neseděla mu hluboká oranice, ale vyrovnal se s tím a pak byl ve Velké pardubické třikrát do pátého místa. S Larizanem už jsme tam ale štěstí nezkoušeli. Teď ve čtrnácti už tím tuplem ne. Kdyby se něco stalo, do smrti bych si to vyčítal,“ dodal Popelka.