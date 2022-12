Sedlák je vysněné eso, Flyers se divili. Zápas za Dynamo ještě do Vánoc

Ježíšek se zbláznil a vyrazil rozdávat dárky o něco dřív. Tak se teď cítí Pardubice. Lukáš Sedlák zabalil smlouvu v NHL, i když měl ve Philadelphii místo. Rozhodl se dohrát ročník v extralize, znovu se spojí s Tomášem Hykou, s nímž patřili mezi nejsehranější dvojice v KHL. „Poslední střípek, kádr bychom už doplňovali jen v případě, že by se stalo něco mimořádného,“ říká majitel Dynama Petr Dědek. Na papíře tým bobtná do obludně silných rozměrů.

Konkurence mlsně pokukuje, že si Pardubice pořídily dopředu Lukáše Radila s Tomášem Zohornou. A teď je tady další dělové duo. Z marodky se vrátil Tomáš Hyka, ve Philadelphii nasedl do letadla Lukáš Sedlák a mění NHL za Dynamo. Klub složí dva reprezentační útoky. Pokud pominete výluku, tak co se týká jmen? Nabitější sestavu jste v extralize od vsetínské éry neviděli.

Sedlák se s Pardubicemi domluvil už před sezonou. Ovšem svítilo tam i jedno „ale“. Chtěl do NHL. Klub věděl, že pokud dostane smlouvu v klubu, který mu bude dávat smysl, z plánů ho škrtne. Stalo se, Colorado bylo přesně tím, co si útočník přál. Plánoval roli specialisty na oslabení s tím, že ho klidně čeká třetí čtvrtá lajna. Nevadí. Chtěl vyhrávat, patřit do vítězné mašiny.

Situace se změnila, když ho Avalanche umístili na waiver, odkud si ho stáhla Philadelphia. Hrál, místo měl a patrně by si ho udržel do konce sezony. Jenže se stal součástí stroje na porážky. Dost odlišný stav.

„Před týdnem se to začalo blížit,“ odkrývá pozadí útočníkova příchodu majitel klubu Petr Dědek, který zůstával se Sedlákem v pravidelném kontaktu. „Důležité je, že u nás má kamarády (Will a Hyka), se kterými hrál v Rusku. Jsou spolu ve spojení, Lukáš si chce zahrát o medaile, play off. Ve Philadelphii by k tomu neměl šanci. Chce být navíc blízko rodině, v tom jsme měli trochu štěstí, všechno do sebe zapadlo,“ přidal vlastník Pardubic.

Sedlák ve Philadelphii novinu oznámil šokovaným novinářům. Zírali. Aby ne, z NHL se prostě neodchází jen tak. Takže problémy s trenérem? Něco uvnitř klubu? Osobní problémy? Nic. O to víc všechno překvapilo. „Vážně nejde o nic s celým klubem, nebo s týmem. Jde jen o mě. Chci domů za rodinou, která se kvůli mně hodně obětovala. Posledních dvanáct let jsem moc nebyl doma,“ začal vysvětlovat.

A pak přidal i pohled na hokejovou kariéru: „Taky chci hrát trochu víc. V Rusku jsem hrál hodně a hokej si užíval. S Coloradem jsem podepsal smlouvu a věřil, že budeme vyhrávat, to byla součást rozhodnutí. Je mi devětadvacet, chci hrát víc, ne jenom působit v NHL, ale i mít z hokeje radost. Nevím, kolik dobrých sezon mám před sebou.“

Lukáš Sedlák je na vrcholu, je špičkovým obousměrným hráčem, v téhle fázi kariéry může být třeba ještě dva tři roky, pak začnou nohy třeba postupně zpomalovat. Nechce sezonu promarnit na ocase sestavy v týmu, který jde od porážky k porážce.

„Znám ho dlouho, dobrý chlap. Bude nám chybět,“ popsal situaci trenér John Tortorella. A Pardubice? Logicky jiná emoce. Štěstí a nadšení. „Lukáš je poslední střípek, kádr bychom už doplňovali jen v případě, že by se stalo něco mimořádného. Buď by se uvolnil někdo, kdo by k nám zapadl na delší dobu, nebo by byl opravdu velkou posilou. Jinak máme tým hotový,“ prozradil Petr Dědek.

„Tohle je taky důležité, je prostor se sehrát před play off, v lednu nás čeká velká porce zápasů,“ ještě zmínil. Rozběhla se tak smlouva, která má platit do konce sezony 2024/2025. Ovšem taky záleží, co po sezoně vymyslí Čeljabinsk. Kontrakt Čechům neroztrhl, jen na ročník zmrazil.

Poprvé by měl Sedlák nastoupit za Pardubice ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi. Je ale taky potřeba vidět, že jeho příchod logicky zatíží klubovou kasu. Náklady se přitom zvedly už příchodem Tomáše Vondráčka a plánovaným comebackem Jana Mandáta. „S tím si poradím. Počítali jsme, že ještě nějaký hráč přijde. Kdyby nevyšel Lukáš, ještě jednoho centra bychom přivedli,“ je v klidu Dědek.

A že je v týmu teď hodně osobností? Podle majitele znovu to samé, žádný problém: „Od začátku sezony jsme se s trenérem bavili, že tým doplníme, abychom měli v kádru kvalitu a hloubku. Sezona bude dlouhá, přijdou zranění a nemoci, takže tým potřebujete mít široký. Je na celém trenérském štábu, aby každý měl svoji úlohu a klíčoví hráči měli vytížení.“

Jak by mohla vypadat sestava Pardubic od ledna

Will/Frodl

Čereňák - D. Musil

Košťálek - Dvořák

Chabada-Kolář

Vála

Radil - Zohorna - Kousal

Hyka - Sedlák - Mandát

Říčka - Poulíček - Cienciala

Paulovič - A. Musil - Vondráček

* tučně hráči, kteří přišli od léta

