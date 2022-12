Eliáš: Úžasné, McDavid útočí na 160 bodů! Hraje si jak s malýma děckama

Pohled na produktivitu NHL se vrací do normálu: 1. Connor McDavid 62 bodů. 2. Leon Draisaitl 54 bodů. Ačkoli má brutálně rychlý kanadský útočník teprve 25 let, přesto už zaknihoval pět stobodových ročníků. Pokud se nezraní, anebo v Edmontonu neroztaje led, eso Oilers během ledna přidá šestou stovku. Ale má na to jít ještě mnohem dál, klidně k 150 až 160 bodům. „Což je v dnešní době něco neuvěřitelného,“ reaguje Patrik Eliáš v tradičním rozhovoru pro iSport.cz, v němž rozebírá kouzlo tandemu McDD. Klíčová otázka je však jiná: Bude to někdy stačit na Stanley Cup?

Tak znovu máme na čele bodování dvojici McDavid – Draisaitl. Zaráží vás to vůbec?

„Asi ne. Není to překvapivé, na druhou stranu, je to těžko uvěřitelné. Rok co rok se oba dva drží na špici produktivity. Pokud se však podíváte na jejich přesilovku, není se čemu divit. Je neskutečná. Smrtící zbraň. McDavid s Draisaitlem jsou na stejné vlně, umí fantasticky přečíst, co druhý zrovna zamýšlí. K nim dobře ladí Ryan Nugent-Hopkins i obránce Tyson Berrie, který hraje výborně. Plus Zach Hyman, jenž plní zase specifickou roli. Přesilovku mají perfektně poskládanou a hodně z ní těží. Dělají v ní primární body. Ale McDavid je úplně odskočený. Jediný hráč v NHL, u nějž máte pocit, že si občas s ostatními hraje jako s malýma děckama.“

McDavid je absolutně výjimečný, jak toho dosáhl?

„Není to normální, není to běžné, je to výjimečnost, s níž se narodil. Nečekal bych, že by v téhle době mohl být v NHL někdo tak dominantní. Ale on je. Exkluzivně přemýšlí, skvěle hru vidí a vnímá. Ano, u nejlepších hráčů se říká, že