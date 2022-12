Dostál rozzuřil McDavida: 46 zákroků a výhra! Je naše budoucnost, ví kouč

V Rogers Place se rozezněla siréna. Neutichly ani její poslední tóny a stadionem Oilers se začal linout radostný juchot brankáře Lukáše Dostála. Zatínal ruce v pěst, obsypali ho spoluhráči. Gólman dovedl úžasným výkonem se 46 zásahy svůj Anaheim k cenné výhře 4:3 nad Edmontonem. Nasupený fenomén Connor McDavid hned po gongu sprintoval do kabiny, Leon Draisaitl mlátil hokejkou. „Nemám slov. Neskutečné! Tihle kluci jsou fakt jiná třída,“ usmíval se šťastný hrdina Dostál.

Na nule nebyl. Jeden gól hvězdný Connor McDavid připravil, pak se taky sám trefil. Avšak k tomu, aby pokořil úžasně chytajícího Lukáše Dostála, potřeboval nejlepší hráč světa výhodu dvou chlapů na ledě. Prosadil se při přesilovce pět na tři, kdy ho skvěle našel Leon Draisaitl. Tam ani Dostál neměl nárok zasáhnout.

Běžela 43. minuta a CMD srovnal na 3:3. Oilers dál pokračovali v brutálním tlaku. Poměr střel ve třetí třetině? Drtivých 23:2! Stejně to však domácím k bodům nestačilo. Ojedinělá příležitost Ducks totiž skončila gólem na 4:3. Nahození Johna Klingberga od mantinelu zaplulo do horního rohu branky Stuarta Skinnera.

Marně pak parta kolem McDavida a Draisaitla bušila do vrat, které Dostál zamknul, zahesloval, zapečetil a ještě před dveře postavil skříň. Ještě v posledních vteřinách mohla právě edmontonská dvojčata vyrovnat. Nepovedlo se. Naštvání obou bylo patrné. „Je to hrozně frustrující, ale nesmíme věšet hlavy. Udělali jsme několik chyb, za které nás potrestali,“ hlásil Draisaitl, který po cestě do kabiny mlátil hokejkou o střížku.

Hlavním hrdinou večera byl český mladík v brance Anaheimu.

Titulky zámořských novin? „Dostál ukradl show! Úžasný Dostal zastínil hvězdy Oilers. Edmonton zastaven skvělým představením Dostála.“

Dvaadvacetiletý rodák z Brna předvedl celkem 46 úspěšných zákroků. Víc jich coby nováček doručil v brance Ducks v celé historii jen Frederik Andresen v březnu 2014, měl jich 49.

„Byť tomu výsledek 4:3 na první pohled neodpovídá, byl to jednoznačně zápas jednoho muže – brankáře Lukáše Dostála, který předvedl famózní výkon,“ napsal třeba Erik Stephens z The Athletic. „Díky Dostálovi se Anaheim rozhodně nemusí bát o své brankoviště v příštích letech. Jeho budoucnost v NHL je zářivá,“ přidal Nathan Murdock z televize Sportsnet.

Před mikrofony se pak unavený, ale šťastný Dostál jen usmíval. V předsezonním rozhovoru pro deník Sport gólman mluvil právě o tom, jak se těší na moment, až se poprvé postaví právě McDavidovi. „Na tu výzvu se těším, udělám maximum, abych urval místo v prvním týmu. Budu chtít být maximálně připravený, až to přijde.“

Připravený opravdu byl. „Nemám slov. Je to neskutečné. Tihle kluci jsou fakt jiná třída,“ culil se poté, co Draisaitla s McDavidem vyčapal. „Beru jako privilegium, že jsem dostal možnost si proti nim zachytat. Bavit se teď o vítězství je vzrušující, opravdu krásný okamžik.“

Že byl pod palbou, mu nevadilo. „Cítil jsem se dobře. Kluci vyjížděli z boxu, nestínili mi a já jsem dokázal nacházet puky. Je lepší čelit mnoha střelám, dokázal jsem se dostat do tempa,“ přidal Dostál, který se do branky Anaheimu dostal i díky zranění dua John Gibson – Anthony Stolarz.

„Byl po celý zápas úžasně klidný, bavil se hrou. Byl vyrovnaný, dokázal ustát velký nápor. Je součástí naší budoucnosti,“ pravil o Dostálovi trenér Ducks Dallas Eakins. Očekává se, že v příští sezoně už by měl mít Dostál v NHL pevné místo. Už nyní si říká o to, aby v prvním týmu setrval co nejdéle.

V Edmontonu dotáhl tým ke druhé výhře v základní hrací době v řadě. Nic mimořádného, řekli byste, avšak Anaheimu se to povedlo vůbec poprvé v sezoně. Vždyť z prvních třiceti zápasů nové sezony se Ducks povedlo v šedesáti minutách triumfovat jen jednou jedinkrát! Pak do branky vlezl Dostál a kačeři hned docupitali ke dvěma řádným vítězstvím po sobě.

Opačné pocity vládly na straně poražených Oilers. Deku k zahřátí po utkání div nepotřeboval brankář Skinner. „Hrát tyhle zápasy je pro gólmana strašně těžké. Musíte psychicky zůstat v utkání, ale... Ve třetí třetině na mě vůbec nic nešlo. Jen jsem tam stál a koukal. Na druhou stranu pro tým je to dobré znamení. Hrajeme v útočném pásmu, soupeře nenecháváme ani střílet, takže odvádíme dobrou práci,“ povídal gólman.