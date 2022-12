Nové záběry fanynky slavící nahoře bez: Lidé se bojí o její život!

Záběry, jak nadšená fanynka Argentiny odhodila v zápalu euforie svršek a ukázala světu ňadra, obletěly celý svět. Jenže z onoho videa toho vidět moc nebylo, ani tvář vášnivé slečny. Nyní se ale na veřejnost dostalo nové video, které zachycuje příznivkyni zblízka. A fanoušci se bojí o její bezpečí!

Odvázanost a odvaha jí rozhodně nechybí. Argentinská fanynka se během oslav titulu vytasila se svými ňadry, na kterých měla namalovanou národní vlajku. Následně byla vyvedena ze stadionu. Kvůli přísným pravidlům v Kataru mladé krásce hrozí vězení, a mnoho fotbalových nadšenců má o strach o její bezpečnost.

„Zaznamenal jsem ji. Byla velice statečná! Ale zatknou ji, pokud nebude obezřetná,“ napsal jeden z nich na Twitteru. Teď spatřily světlo světa nové záběry, kde je zabrána v detailu, a nejen její vyvinutá hruď.

Že by se ale sama fanynka, která se jmenuje Noe, bála o svou bezpečnost, to určitě ne. Sama zveřejňovala záběry sebe samé polonahé, a z celé situace si dělala srandu. Evidentně si tak z případného postihu velkou hlavu nedělá. Uvidíme, co na to řeknou katarské úřady.