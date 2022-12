Oslava ve stylu věhlasného klubu: Dcera (34) legendy Gretzkyho slavila narozeniny!

Letos má za sebou svatbu, a teď i velice vydařenou oslavu narozenin. Řeč je o Paulině Gretzky (34), dcery legendárního hokejového útočníka Waynea Gretzkyho (61), nejproduktivnějšího hráče v historii NHL.

Jako v proslulém newyorském nočním klubu Studio 54. Přesně takhle si museli hosté připadat na narozeninové oslavě Pauliny, která se nesla právě v tomhle duchu. Nemohly tak chybět ikonické kolečkové brusle nebo disko koule, kterých bylo na místě opravdu požehnaně. Sama Paulina pak v lesklých šatech vypadala jako jedna z nich.

Speciální sako jako vzpomínka

Na sociální síti se ještě například pochlubila velkým neonovým nápisem „Paulina´s Studio 34“, což byl odkaz na zmiňovaný klub. Dále na hosty čekalo jídlo při svíčkách, zatímco jim nad hlavou visely desítky stříbrných balónků. Rodačka z Los Angeles, která má na Instagramu přes milion sledujících, sdílela i přípitek se svými přáteli a manželem Dustinem Johnsonem (38), který platí za špičkového golfistu.

A jaký měl z něj první dojem otec Wayne? ,,Řekl mi, že bych si ho měla vzít," citoval Paulinu britský deník The Sun. A letos v dubnu se tak stalo. Sám pyšný táta se party pochopitelně také účastnil a své dceři popřál jak přípitkem u přepychové večeře, tak na instagramu. "Všechno nejlepší, Paulino! Milujeme tě," napsal ke společné fotce z večírku na svůj instagram.

Johnson si navíc oblékl speciální sako. Nikoliv ovšem to zelené, které získal po triumfu na The Masters v roce 2020. Tohle bylo mnohem osobnější. Vnitřní stranu saka totiž tvořily fotky z jejich svatby jako vzpomínka na překrásný den. Ten měla Paulina díky rodině a přátelům i nyní. A co na tom, že narozeniny má až v pondělí 19. prosince. Chuť slavit zkrátka byla už teď!