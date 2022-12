Šílené oslavy v Argentině: Messiho a spol. evakuoval vrtulník!

Původně to měl být jen návrat vítězů šampionátu v Kataru zpět do domoviny. Jenže namísto setkání s fanoušky a sdílení radosti nakonec přišlo pořádné drama! Na autobus s argentinským týmem, který fotbalové mistrovství opanoval, začali někteří lidé dokonce naskakovat z mostů a snažili se k fotbalovým hrdinům dostat co nejblíž. Celá situace vygradovala tak daleko, že celý Messiho tým musel být evakuován!