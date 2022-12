Zemřel Zidanův oblíbenec: Fotbalistu O´Neilla (†49) zničil alkohol!

Zatímco spousta lidí si vychutnávala štědrovečerní večeři a rozbalovala dárky, on putoval do nemocnice v kritickém stavu. Bývalý uruguayský fotbalový reprezentant Fabián O´Neill (†49) trpěl cirhózou a bojoval s alkoholismem, na který nakonec doplatil. V dobách své největší slávy mu sklidil poklonu i legendární Zinédine Zidane (50).

„Sbohem kouzelníku,“ napsal na Twitter O´Neillův bývalý mančaft Nacional Montevideo poté, co v nemocnici zemřel na chronickou cirhózu. Do nemocnice v hlavním městě Uruguaye byl převezen 24. prosince v kómatu poté, co utrpěl krvácení. O´Neill měl vleklé problémy s alkoholem.

Pochvala od Zidana

Během své kariéry si zahrál třeba za Cagliari nebo věhlasný Juventus, kde se setkal právě se Zidanem. Na jednoho z nejlepších fotbalistů historie udělal velký dojem. „Nejtalentovanější hráč, jakého jsem kdy viděl,“ řekl Zidane v minulosti o O´Neillovi.

Mimo klubovou kariéru měl bývalý záložník i tu reprezentační. V dresu Uruguaye si připsal 19 startů, a byl součástí týmu na MS v Japonsku a Jižní Koreji v roce 2002, byť neodehrál ani minutu. „Uruguayský fotbal smutní. Opustil nás jeden z nejlepších hráčů, kteří se objevili v uplynulých desetiletích, a kteří uměli na hřišti zazářit talentem a kouzlem,“ napsal deník El Pais na rozloučenou.