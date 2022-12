Pastrňák si užívá gólové hody, v NHL má nejvíc střel. Rýpl si i do Krejčího

Hokejem se baví, miluje ho. V aktuální sezoně to platí dvojnásob. David Pastrňák září a Bruins jsou nejlepším týmem NHL. Český střelec natáhl před vánoční pauzou svou bodovou sérii na jedenáct zápasů v řadě, celkem v nich posbíral deset gólů a pět asistencí. Má našlápnuto na životní ročník po osobní i týmové stránce. „Opravdu si to užívám," usmíval se Pasta po posledním představení rozjetého Bostonu.

Před vánočními svátky si nadělil při dvou zápasech ve dvou dnech tři dárky. Nejprve David Pastrňák pomohl gólem k výhře nad Winnipegem, pak přidal dvě trefy proti Devils.

Celkem má v sezoně na kontě už 24 branek ve 33 duelech, v tabulce střelců jsou před ním jen Connor McDavid (30) a Tage Thompson (26). Pokud udrží nastavené tempo, překoná poprvé v kariéře dvě magické mety – 50 gólů a 100 bodů.

Užívá si herní pohody po boku českých parťáků. Po roce stráveném v Olomouci se mu vrátil David Krejčí a z New Jersey dorazil Pavel Zacha. Všichni teď tvoří ryze český útok, který si na ledě báječně rozumí. Role zakončovatele většinou připadá na Pastrňáka. Krejčí jako kreativní centr připravuje šance, Zacha vedle černé práce přidává i solidní produktivitu.

„Víte, hraju s Davidem Krejčím, a ten nikdy nebude moc střílet," smál se Pasta, když dostal otázku od zámořských novinářů. „Někdo vystřelit musí. A to je moje role. Pálím teď na branku opravdu hodně."

Pohled do statistik to potvrzuje, aktuálně má nejvíc střel v celé lize. Celkem 168, v průměru pět na zápas. Až za ním jsou bombarďáci Alexandr Ovečkin, Auston Matthews či Timo Meier. Udržuje si i vysokou úspěšnost střelby 14,3 %, což ho také řadí mezi elitu.

„Hodně střílím a opravdu si užívám, že mi to tam padá. Jsem za to šťastný," vyprávěl šestadvacetiletý havířovský rodák. „Hrajeme jako tým a to nám hodně pomáhá. Sebevědomí pak roste. Když se daří každé formaci, jsou potom vidět i jednotlivci," líčil.

Boston je mašinou na vítězství, není to jen o české mafii vedené Pastrňákem. Má dva top útoky, vedle Krejčího lajny dokáže být dominantní i trojka s Patricem Bergeronem, Bradem Marchandem a Jakem DeBruskem. A udeřit může kdokoliv i ze třetího a čtvrtého sledu. Tým zvládá vyrovnané zápasy, dovede udržet těsný náskok. Jindy zas protivníka rozstřílí. „Máme velmi široký kádr, na soupeře můžeme vysílat jednu ofenzivní vlnu za druhou," pochvaloval si kouč Jim Montgomery.

Velká útočná síla, výborná brankářská dvojice Linus Ullmark-Jeremy Swayman, všechny hvězdy zdravé a ve formě. Bruins to náramně šlape a suverénními výkony jsou odskočení od zbytku ligy. Před polovinou základní části se řadí k největším favoritům na zisk Stanley Cupu.

Dlouholeté opory Bergeron, Marchand a Krejčí už vědí, jaké to je užívat si slastný triumf, byli součástí vítězného mužstva v roce 2011. V této sezoně to může být v případě Bergerona s Krejčím poslední tanec na ledě v NHL. Pokud by se měli rozloučit, tak ideálně na vrcholu. A k tomu se přidává obrovská motivace Pastrňáka a spol., kteří si ještě na Pohár nesáhli.

Střelce s 88 na zádech dosud nijak nepřibrzdily ani tahanice kolem vyjednávání o nové smlouvě, které se neustále protahují. Žádná nervozita, šíří neustále dobrou náladu a usmívá se, tak jak je u něho zvykem.

Vedení klubu už připravuje lukrativní kontrakt, který by z Pasty měl udělat nejlépe placeného hráče v klubové historii. O hráče, který je v ideálním hokejovém věku a má před sebou ještě spoustu produktivních sezon, nebude Boston rozhodně chtít přijít. Je jednou z největších superstar celé NHL. Elitní střelec, jenž už dorostl do pozice lídra.

Góly teď do branky sype s obdivuhodnou lehkostí, je znát, že má sebevědomí. „Když jeho střelu nikdo nezblokuje, prostě končí v síti," vystihl.