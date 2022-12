Hertl byl žhavý a do toho přišel trest. U smlouvy jsem mu fandil. Cením si, že...

KOMENTÁŘ SLAVOMÍRA LENERA | Tomáš Hertl dostal minulý týden disciplinární trest na dva zápasy za sekání v utkání proti Calgary. Oplácel, Elias Lindholm ho předtím dvakrát krosčekoval do ruky. Mířil přesně tam, kde končí rukavice a začíná chránič předloktí. V těch místech to pořádně bolí, může vás taky vyřadit ze hry. Hertlíka to pořádně naštvalo, takže zvedl hokejku. Nebyl to švih, žádná silná rána. Měl dostat jen jeden zápas, jenže mu uškodilo, že se nehrálo. Nedošlo k tomu v zápalu boje, nýbrž během vhazování. To se posuzuje přísněji, jako kdyby se faulu dopustil po přerušení.