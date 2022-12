Zlatý padák ve hře! Pavel Nedvěd přijel na schůzi Juventusu: 12,5 milionu v kapse?

Hnědý range rover se přiřítil před Allianz Stadium na Corso Gaetano Scirea v Turíně. Člen ochranky zvedl oči, spatřil za volantem blonďatou hřívu a otevřel bránu.

Pavel Nedvěd (50) dorazil na valnou hromadu akcionářů Juventusu. Bez jednoho dne měsíc poté, co musel složit funkci viceprezidenta »Bianconeri«.

Vtip k pláči?

Nedvěd byl 28. listopadu mezi jedenácti činovníky, kteří rezignovali kvůli obvinění z falšování účetnictví. Včera seděl na schůzi podílníků klubu, který je finančně na huntě (v červnu vykázal ztrátu 5,77 miliardy korun), i proto, že se jednalo o odstupném pro něj a kolegy z bývalého vedení.

U Pavla to podle italských médií dělá v přepočtu z eura na českou měnu 12,5 milionu korun, a jak už to bývá, najdou se tací, co by mu nedali ani vindru. „Druhý bod schůze akcionářů je schválení kompenzace pro Arrivabeneho (1,22 milionu eur), Agnelliho (520 000) a Nedvěda (514 000). To je tak vtipné, až je to k pláči,“ hartusí někdejší fotbalista a dnes novinář Paolo Ziliani.