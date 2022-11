Nedvěd stojí na křižovatce: návrat „domů" či mise ve FIFA? Pověst utrpí

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | O jednom rozhodně není pochyb: Pavel Nedvěd vyjel výtahem pětihvězdičkové rezidence jménem World Football do nejvyššího patra a na dlouhá léta se zabydlel v luxusním apartmá Juventusu Turín. Klobouk dolů, opakovaně, z bývalých českých fotbalistů moderní éry to po konci kariéry dotáhl nejdál. Ze dne na den však zaklaply dveře a odevzdal klíč. Převrat v turínském vedení tedy nesmí smazat to, čeho dosáhl, a zároveň zásadně ovlivní to, jakou roli dál bude ve fotbale hrát.