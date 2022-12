Pelého (†82) život mimo fotbal: Spousta milostných afér, sedm dětí nebo stříbrné plátno!

„Dokonce i obloha pláče pro Pelého,“ napsal v roce 1977 jeden brazilský tisk poté, co začalo pršet během druhého poločasu posledního zápasu Pelého mezi Santos a New Yorkem Cosmos. Nyní po smrti Pelého pláče celý sportovní svět. Jaký byl ale nejlepší fotbalista historie mimo trávník?

Když slavný umělec Andy Warhol kdysi namaloval portrét Pelého, pronesl jednu z nejvýstižnějších vět na jeho adresu. „Pelé je jeden z mála lidí, kteří odporovali mé teorii. Místo patnácti minut slávy bude mít 15 století.“ Pelého vliv byl a dodnes je obrovský. A to jak ve světě fotbalu, tak i mimo něj.

Kromě spousty gólů má i spoustu dětí. Konkrétně sedm. „Byl jsem normální mladík, a měl jsem spousty dobrodružství,“ řekl Pelé v jednom z rozhovorů ke svému sexuálnímu životu. Jeho první manželkou se v roce 1966 stala Rosemeri dos Reis Cholbiová, se kterou měl dcery Kely, Jennifer a syna Edsona, který je znám jako Edinho, a momentálně si odpykává téměř třináctiletý trest ve vězení za praní špinavých peněz.

Manželství s Rosemeri skončilo v roce 1982, a Pelé měl poté pár let milostný vztah s teprve sedmnáctiletou televizní moderátorkou Xuxou. Další sňatek přišel v roce 1994, kdy si vzal psycholožku a gospelovou zpěvačku Assiriu, který mu o dva roky později porodila dvojčata Joshuu a Celeste. Druhé manželství vydrželo 14 let. Do toho třetího a posledního praštil v roce 2016, když se v pětasedmdesáti oženil s Marciou Aoki, dovozeni zdravotnického materiálu.

Mimo to měl minimálně dvě nemanželské děti. V minulosti odmítl test DNA ohledně dcery Sandry, jejíž matkou byla služebná Anisia, se kterou si hvězdný fotbalista užil v roce 1963. Hlásil se ovšem k dceři Flavii, kterou měl po aféře v roce 1968 s novinářkou Lenitou.

Pelé se na začátku 80. let objevil také na stříbrném plátně po boku takových filmových hvězd jako třeba Sylvester Stallone nebo Michael Caine ve filmu Vítězství, který pojednává o fotbalovém týmu zajatců z nacistického zajateckého tábora.

Také se aktivně věnoval hudbě. Vydal několik singlů i alb. Mezi jeho poslední vydané se řadí píseň Listen To The Old Man, kterou vydal před dvěma lety. Za svou kariéru se osobně setkal s britskou královnou Alžbětou II. nebo americkými prezidenty Jimmym Carterem a Richardem Nixonem.

Velmi kontroverzní bylo jeho vystoupení v reklamě na propagaci léku Viagra od známého výrobce jménem Pfizer. Svým zapojením do této kampaně překvapil mnoho lidí, ale sám Pelé trval na tom, že lék nikdy osobně neužíval. Chtěl údajně jen rozbořit tabu kolem erektilní dysfunkce.

Aby v životě zkusil opravdu vše, tak svého času fušoval i do politiky, v letech 1995 až 1998 působil dokonce jako brazilský ministr sportu a svého času byl také velvyslancem UNESCO a UNICEF a také velvyslancem OSN pro ekologii a životní prostředí.