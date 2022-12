Hokejový exreprezentant Podlešák bojoval s bolestmi hlavy: Záhadná bouračka!

Je to beznaděj, jako když přicházíte o nejlepší holku na světě, kterou přitom stále celým srdcem milujete! Martin Podlešák (40) takhle zbožňoval hokej. V rozletu ho zastavily zdravotní trable.

Jenže rodákovi z Mělníku ovlivnily kariéru otřesy mozku. Měl jich pět, tři těžké! „Nemohl jsem pořádně spát, v noci se probouzel. Vadila mi změna světla, řízení auta. Bolest byla ubíjející,“ popisuje chlap, jehož do NHL v roce 2001 draftoval Phoenix. Měl štěstí, že mu organizace dopřála prvotřídní péči. „Špičkovou neuroložku Karen Johnstonovou z Montrealu,“ děkuje Podlešák i po letech kapacitě, jež léčila hvězdy Erika Lindrose, Scotta Stevense, Mika Richtera. „Báječná ženská. Zavolat jsem jí mohl kdykoliv,“ vzpomíná.

K neuvěření

Jednou ale s hovorem otálel. Nemohl totiž uvěřit té náhodě. „Byl jsem doma v Berouně a denně se modlil, abych se konečně probudil bez bolestí. Měl jsem je fakt nonstop,“ vypráví. Pak se stala neuvěřitelná věc. „Autonehoda. Někdo do mě v Praze ze strany vletěl. Bolesti s tím nějakým zázrakem odešly. Tři dny jsem čekal, než jsem to doktorce zavolal.“

Johnstonová si ho rovnou pozvala do Montrealu, kde podstoupil testy. „Všechny byly v normě. A já mohl začít trénovat. Doteď si to nedokážu vysvětlit,“ usmívá se. Po čase se vrátil na kluziště. Otřesy ho však provázely dál.

Z toho posledního v San Antoniu z roku 2005 si forvard nepamatuje nic. „Jen to, že v ten den mi možná chyběl krůček do NHL. Měl jsem skvělý začátek sezony. Ve Phoenixu se rozhodovali mezi mnou a spoluhráčem, který měl o pár kanadských bodů víc než já. Povolali jeho. Já druhý den odehrál poslední zápas za mořem.“ Další těžký otřes.

Ještě jednou a konec

Pak už byl spíš v ordinacích než na zimáku. „Dělali mi různá vyšetření. Oči, uši, jestli to nevychází odtud,“ vyprávěl. Jedinou radostí mu byly polévky, které vařila maminka jeho tehdejšího parťáka Jakuba Koreise, jež tam byla na návštěvě.

„Lékařka říkala, že mám poslední šanci: Ještě jeden otřes a budeš mít obrovské následky! Hokej byl moje všechno a v tomhle jsem ji úplně neuposlechl,“ dodal dnes úspěšný hokejový agent.

Zdravý a bez následků!

I přes doporučení doktorů kariéru zabalit, nedalo mu to. V extralize Martin Podlešák nastupoval i po sérii vážných zranění za Spartu, Č. Budějovice, Hradec Králové. A riskoval; další otřes mozku mohl být fatální. „Já prostě hokej miloval a miluju,“ říká. Aby mohl dál hrát, přeměnil se z technika na důraznějšího hráče. Musel změnit roli. I díky speciální helmě už hlava další pecku nedostala. „Nemám trvalé následky. Paměť mi slouží, to je nejdůležitější. Doufám, že to tak vydrží.“ uzavřel.

Sen v trapu. Manželka je víc!

Život není vždycky fér. Ví to i Martin Podlešák. „Lituju, že jsem si aspoň jeden ostrý zápas v NHL nezahrál. Přípravná utkání proti týmům NHL byla super, ale ostrý zápas je ostrý zápas. Problémy mě potkaly v nejhorší možnou chvíli – na začátku kariéry. Po nich už to nikdy nebylo jako před zraněními. Pohyb, vnímání hry, ani prostorové vidění. Nikdy se to nespravilo. Vždyť já vynechal z šesti sezon za mořem dvě a půl kvůli otřesům, jednu kvůli rameni.“ Všechno zlé je ale pro něco dobré.

„Během zranění jsem poznal manželku. Přineslo mi to i spousty toho pozitivního. Uvědomil jsem si třeba, že hokej není jediná věc na světě. Měl jsem skvělé zázemí vytvořené doma od rodičů a kamarádů. Jejich podpora byla úžasná.“

Jediný problém? Klaustrofobie

Do tunelu na magnetickou rezonanci musel kvůli úrazům hlavy tolikrát… „Že od té doby z ní mám klaustrofobii,” svěřil se Martin Podlešák. „Teď musím mít hlavu venku, abych tam vjel. Strach nejde přemoct. Před vyšetřením beru léky na uklidnění. Nedávno jsem byl na rezonanci se zády a po půl minutě jsem naříkal, že musím ven. Nevydržel jsem to,“ líčil.

Šéf, legenda, frajer Gretzky

Po posledním otřesu mozku Martin Podlešák ztratil vůli bojovat. Sen o NHL vzdal a letěl to oznámit tehdejším šéfům Kojotů Wayne Gretzkému s Mikem Barnettem. „Vysvětlil jsem jim, že už nemám mentální sílu bojovat. Že bych rád ukončil kontrakt. Odpověděli mi, ať jsem v klidu, odletím do Evropy, ale že smlouva zůstane platná do konce. Byli vážně skvělí,“ překvapili ho tehdy.