Češka Spilková bádá s milovaným filozofem. Kolik milionů utratí za golf?

Dlouhodobě patří mezi světovou golfovou špičku, z Češek se jí žádná nevyrovná. Klára Spilková zápolí mezi profesionálkami už od svých 16 let. Jako hráčka se mezitím hodně vyvinula, úsměv od ucha k uchu se jí nicméně drží od počátku kariéry. Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy ho ukázala i v pořadu O2 TV Sport Česká ulička , kde se rozpovídala třeba o minimálním sezonním rozpočtu nebo americkém příteli, který přednáší na Karlově univerzitě v Praze.

Jenže zatímco partner Spilkové Sean Davison tráví většinu roku v Česku, nejlepší tuzemská golfistka pobývá na floridském poloostrově v USA. Společné soužití přesto zvládají. „On má jako profesor docela volno,“ smála se Spilková v rozhovoru pro O2 TV Sport. „Buď jede on do Ameriky, nebo já sem, snažíme se to nějak kombinovat.“

Moderátor Michal Hrdlička vyzvídal, o čem si spolu nejčastěji povídají. „Různě. Je to takový filozof a sedí nám, že spolu můžeme bádat. Taky hraje golf, má asi handicap nula. Na to, že hraje jednou za měsíc, tak hraje dobře,“ přiznala česká olympionička.

Právě na Hrách v Tokiu se Davison ujal role caddieho, který nosí hráčkám hole. Pomohl Spilkové k 23. příčce a výraznému posunu české golfistky oproti předchozímu vystoupení na olympiádě v Riu de Janeiru. Většinou si přitom za caddieho Spilková musí platit.

„Můžu si dopřávat podle toho, jaký mám rozpočet na sezonu. Minimum je pět milionů, to úplné jsou tři miliony. Osobního caddieho musíme mít na každém turnaji a je fajn, když golf zná a umí poradit,“ přiblížila Spilková. Poslední kritérium její přítel splňuje, dokonce se spolu seznámili právě na greenech.

I když golf vyžaduje hlavně precizní techniku, Spilková odtajnila i fyzickou náročnost její disciplíny. „Za den ujdeme deset kilometrů, takže za týden už je to sedmdesát. Jo, projdeme se hodně,“ usmívala se česká profesionálka.

Na posledním turnaji v americkém Galloway získala dělené 54. místo, když ve třetím kole vypadla z elitní třicítky. Chuť si zkusí spravit na berounském turnaji Tipsport Czech Ladies Open, který vypukne příští pátek a skončí v neděli.

Celý díl České uličky vysílá stanice O2 TV Sport dnes od 21:30!