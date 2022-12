Spilková o životě s učitelem i dalších plánech: Podporoval by mě kdekoliv

Aktuálně jí skončila sezona a užívá si zasloužené volno v Praze. Sama říká, že období Vánoc je pro ni tradičně tím nejklidnějším z celého roku. Záhy ovšem dodá: „Když říkám, že to mám teď nejklidnější, znamená to, že jsem 4 až 5 týdnů na jednom místě. To je pro mě úplný luxus,“ usmívá se česká golfistka. „Během sezony je to hodně o létání a balení věcí. Vždycky stíhám akorát vyprat, znovu zabalit a už letím zase někam jinam.“

Čas mezi turnaji tráví v Praze nebo v americkém Greenville. V prosluněné Jižní Karolíně má totiž coby golfistka ideální podmínky pro trénování. „Určitě jsem tam letos strávila více času než tady v Česku. Je tam velmi podobné podnebí jako na Floridě. Jen je tam o trochu větší zima. Bydlím asi hodinu autem od Apalačského pohoří, což je super. Kousíček navíc žijí i rodiče od Seana (partner), díky kterým tam mám skoro rodinné zázemí,“ vykládá.

Přítelem české golfistky je učitel právnické fakulty v Praze Sean Davidson. Rodák z USA, v jehož rodokmenu byste našli také italské předky, žije v Česku již více než patnáct let. A kde se někdejší golfista se svou láskou poznal? Místo asi nikoho nepřekvapí – golfové hřiště.

„Sean je Američan, ale díky své mamince, která má italské kořeny, vlastní i italský pas. Nejvíc doma se ale cítí už tady v Česku,“ říká Spilková, která se se svým přítelem letos v létě zasnoubila.

Coby bývalý golfista a reprezentant univerzity v Severní Karolíně pomáhá Sean partnerce příležitostně i na turnajích. Tady již několikrát zastával roli caddyho. Jeho služeb využila Spilková například na letošním turnaji v Berouně a nechyběl mimo jiné ani na loňské olympiádě v Tokiu. „Kedík je zodpovědná pozice. Musí správně vycítit situaci a umět poradit s výběrem holí. Když přijdete k míčku, hraje tam roli opravdu hodně věcí – délka, podnebí, vítr… Jde o každý milimetr. Neříkám, že caddy vám může vyhrát turnaj, ale určitě tomu může výrazně napomoct,“ vysvětluje osmadvacetiletá hráčka.

A nastala mezi dvojicí na turnaji někdy kritická situace? Naštěstí prý zatím ne, ačkoliv mít za caddyho vlastního partnera přináší někdy zajímavé situace. „Když se stane chyba, občas se o tom nechcete bavit. Profesionální caddy počká a řekne: ok, teď se o tom bavit nebudeme. Když je caddy ale váš partner, tohle úplně nefunguje. Okamžitě to začnete rozebírat. Pro nás sportovce je ale těžké chybu vnitřně zpracovat a dokážeme kvůli tomu být i docela nepříjemní,“ říká olympionička.

Na množství společně stráveného času si česko-americký pár i díky vzájemné spolupráci na turnajích nestěžuje. Klára Spilková ovšem přiznává, že skloubit sportovní život s tím soukromým není vždy úplně jednoduché.

„Tím, že je Sean učitel, je v létě a v zimě docela flexibilní. Když má během léta více volna, může se mnou hodně cestovat. Samozřejmě i já se mu snažím přizpůsobovat. Vždy, když mám možnost vrátit se na nějaký čas do Česka, tak toho využívám,“ popisuje česká golfová jednička. „V létě jsme spolu byli tři měsíce v kuse, ale když pak na podzim začal učit a já musela ještě hrát, neviděli jsme se 5 až 7 týdnů. Nemáme žádný plán, vždycky to zkrátka nějak vyplyne.“

V příštím roce by společně stráveného času mělo být ještě o něco víc. Zatímco většinu letošní sezony strávila Spilková na nižší americké Epson Tour, od té příští se chce na stálo vrátit na Ladies European Tour (LET).

„Ta změna je fajn i pro mé sponzory. Svým způsobem jim to stejně jako fanouškům udělalo radost. Budu trávit víc času v Česku, a díky živým přenosům O2tv tak budu víc vidět. Všichni to přivítali, včetně Seana. Ten by mě podporoval, ať bych hrála kdekoli. A i proto si ho na konci prosince beru,“ usmívá se.