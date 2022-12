Jak na zesnulého Pelého (†82) vzpomínají Čechoslováci? Hráli jsme čáru a karty!

„Jen jednoho obránce jsem nedokázal přelstít tak, abych přes něj přešel. Janka Popluhára,“ vybavoval si řízného československého hráče Pelé (†82). Teď už na to spolu vzpomínají v nebi, kam fotbalový král ve čtvrtek odešel.

Tuzemští plejeři potkali nejlepšího fotbalistu historie na dvou světových šampionátech, v přátelských mačích i v klubových barvách.

Zastínil krále

Jako legendární záložník Josef Masopust (†84). Měl tu čest už v roce 1959. V dresu pražské Dukly při zájezdu do Mexika. „Hráli jsme s brazilským Santosem, ve kterém Pelé působil. Bydleli jsme v baráčcích s kuchyní, obývákem a třemi ložnicemi. Lezli jsme okny ven do velké zahrady, kde jsme ve volném čase s Brazilci hráli čáru nebo karty,“ vyprávěl Josef Masopust.

„Porazili jsme je v zápase 4:3 a já jsem dal dva góly. V novinách tam psali velké články o tom, že většinou kraluje Pelé, ale že toho dne jsem byl králem já,“ popsal, jak zastínil mistra světa.

Gesta velikánů

Jejich nejslavnější společná chvíle přišla o tři roky později. V základní skupině MS v Chile. „Pelé se zranil, ale protože se tenkrát nemohlo střídat, zůstal na hřišti. Nemohl naplno odehrát balon, a když to Masopust zjistil, tak s ním nešel do souboje a nás nabádal, abychom to dělali stejně. Pelé ale takovou výhodu odmítal. Zahrál míč do autu, nebo nám ho vrátil.“ Tak popsal velkolepé gesto Masopustův spoluhráč Josef Jelínek (81).

Masopust a Pelé na sebe nikdy nezapomněli. „Jsme vyloženě přátelé. Občas si pošleme vzkaz po někom, kdo navštíví Brazílii nebo Českou republiku. Posíláme si i dárky. Není to nic přehnaného, ale jeden druhého si vážíme pro to, co jsme pro fotbal udělali,“ povídal v roce 2012 Masopust. I s ním o tom teď debatují tam nahoře…

Ivo Viktor: Dělal ze mě osla

Mundial 1970. Mexiko, Guadalajara, stadion Jalisco. Tady Pelé vyvedl rošťárnu gólmanovi Ivu Viktorovi (80). „Snad jen on na Jaliscu viděl, že jsem se vydal z brány moc daleko. Až k hranici šestnáctky. Proto měl chuť si na mě smlsnout. Udělat ze mě osla. Střílel snad z pětašedesáti metrů. Připadalo mi to jako věčnost. Přitom balon letěl vzduchem jen chvíli. Tři vteřiny. Možná čtyři. Zíral jsem na něj, hnal se zpátky do brány a vyčítal si, že budu za největšího osla pod sluncem. Naštěstí to šlo kousek vedle. Ještě teď mi při vzpomínce běhá mráz po zádech,“ vybavil si drzost génia budoucí mistr Evropy Viktor.

Ladislav Kuna: Milion za dres

Středopolař národního týmu měl to štěstí, že v roce 1970 získal Pelého dres. „Skončil zápas s Brazílií a zrovna jsem stál u něho. Uměl jsem pár slov španělsky, tak jsem mu řekl, cambio por favore, prosím, vyměnit si dres. Beze slova jsme si je vyměnili a já jsem si ten jeho uložil doma,“ povídal Ladislav Kuna (†64). V roce 2003 tu relikvii vydražil v londýnské aukční síni Sothebyˇs za bezmála milion slovenských korun.

Karol Dobiáš: Byl fenomenální

Slavný zadák Karol Dobiaš (74) hlídal Pelého na šampionátu v Mexiku. Nedá na něj dopustit. „Byl fenomenální. Technicky skvěle vybavený. Ty jeho kličky! A měl odrazovou sílu. Jednou nám dal gól tak, že si naskočil na centr, ve vzduchu si zpracoval míč na prsa a vystřelil. Pelé byl milý, nehrál si na hvězdu, nebyl zákeřný. Nikdy v životě neudělal skluz.“ Tak poznal Pelého slavný »Patino«.

Ladislav Petráš: Navěky mě okouzlil

Útočník »Laci-Báči« dal na MS v Mexiku 1970 v základní skupině Brazílii gól, jenž jen zmírnil porážku (1:4). Pelého zbožňoval. „Byl jedinečný. Dobrý hlavičkář, technik, elegán, driblér. Góly střílel jako na běžícím páse. Mimořádně mi imponoval, navěky mě okouzlil,“ vyznal se z obdivu Ladislav Petráš (76).

Pelé proti Československu

MS 1962 v Chile – skupina C

Brazílie – Československo 0:0

1966 přátelský zápas

Brazílie – Československo 2:1 (Pelé vstřelil oba góly)

1966 přátelský zápas

Brazílie – Československo 2:2 (Pelé vstřelil jeden gól)

MS 1970 v Mexiku – skupina C

Brazílie – Československo 4:1 (Pelé vstřelil jeden gól)