Svět se chystá na loučení s Pelém. Klopp: Fotbal větší legendu nepozná

Pelého loučení s aktivní kariérou na hřišti New Yorku Cosmos v roce 1977 • ČTK / AP / Bill Kostroun

Pelé s mladičkým Neymarem při oslavách 100 let Santosu v roce 2012 • Reuters

Socha Krista Spasitele na počest Pelého zbarvená do národních barev • ČTK / AP / Bruna Prado

Moment z doby, kdy Pelé působil v týmu New York Cosmos. Na snímku z roku 1978 při představení Johana Cruyffa (vpravo u dresu). • ČTK

Nejprve stadion Vila Belmiro, následně pohřební procesí. Oficiální rozloučení s ve čtvrtek zesnulým nejlepším fotbalistou všech dob Pelém proběhne na začátku tohoto týdne, fotbalový svět ale Brazilci vzdával hold po celý víkend. Platilo to zejména pro Premier League. „Fotbal už větší legendu nikdy nepozná,“ prohlásil trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Počínaje 30. prosincem se každý jeden duel v rámci Premier League nesl v duchu rozlučky se zesnulou legendou. Ačkoli Pelé starému kontinentu své umění nikdy napřímo neukázal, i v Anglii byl nedostižným a vzývaným symbolem.

„Můj táta vždycky říkal: Pelé byl a bude vždycky nejlepší. A ať už mi budou lidé v budoucnu říkat cokoliv, vidím to stejně. Ale Pelého jsem viděl hrát jen jako kluk,“ zavzpomínal liverpoolský kouč Jürgen Klopp.

Jednotlivým zápasům předcházel minutový aplaus hráčů i fanoušků. Před duelem Liverpoolu s Leicesterem byly do středového kruhu umístěny květiny s dojemným vzkazem, jeden z čárových rozhodčích nazul kopačky s Pelého jménem na jazyku.

Na obří obrazovce London Stadium, kde se utkaly West Ham a Brentford, zase běželo před výkopem vzpomínkové video. Různé způsoby, ale se stejnou motivací. Naposledy se uklonit velikánovi.

„S Pelém jsem se potkal na mistrovství světa 2006. Sice nejsem člověk, co trpí nervozitou, ale tenkrát jsem byl hodně nervózní. Od Pelého jsem dostal podepsaný dres, moc si toho vážím. Ukázal mi, že i když jste nejslavnější osoba na planetě, pořád se můžete chovat jako normální člověk. Na to nikdy nezapomenu a to jsem si také odnesl jako ponaučení,“ vyznal se Klopp.

Speciální bylo víkendové loučení na Ostrovech především pro Pelého krajany. Záložník Newcastlu Bruno Guimaraes na hřiště nastoupil v brazilském dresu. Antony z Manchesteru United zase na televizní kamery ukázal tričko s nápisem ‚Odpočívej v pokoji‘, které měl pod svým dresem.

„Věřím, že každý člen fotbalového světa cítí velkou ztrátu. My Brazilci skutečně truchlíme. Máme jasno v tom, že byl nejlepší ze všech,“ vzkázal gólman Liverpoolu Alisson.

Počínaje pondělkem se hlavním dějištěm loučení stane Brazílie. K uctění památky Pelého odcházející prezident Jair Bolsonaro a ten nastávající Luiz Inácio Lula da Silva vyhlásili tři dny státního smutku.

„Jen málokterý Brazilec vynesl jméno naší země tak vysoko jako Pelé,“ zdůraznil Lula.