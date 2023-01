Češi startují závod o zlatý sen. Zrádná role favorita, rozhodne hlava

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu Jiřího Kulicha proti Rakousku • ČTK/AP

Český hokej žije luxusní poutí nažhavených mládenců v Halifaxu. V kanadské provincii Nové Skotsko se klube šance na zrod mimořádného úspěchu. K národnímu týmu do 20 let padají superlativy ze všech stran. Za působivý rozjezd. Teď ovšem přichází nová část turnaje, neúprosná. Jeden zpackaný duel může dosavadní parádu zmuchlat. Junáci vedeni Radimem Rulíkem dnes od 19.30 potkají ve čtvrtfinále mistrovství světa nevyzpytatelné Švýcarsko. Co přijde dál?

Na Silvestra si pohráli s Německem 8:1, opanovali skupinu a díky tomu si do boje o semifinále báječně probíhajícího šampionátu přizvali nejschůdnějšího soka. Ten do rodiště Sidneyho Crosbyho přicestoval po tříhodinové štrece z Monctonu, kde uklohnil čtvrtý flek druhé skupiny. Ve čtyřsettisícovém přístavním městě rozbaloval bagáž, zatímco Češi si hověli uvelebeni ve zdomácnělém komfortu a harmonovali dosud předvedené.

Odhodlaní čeští hokejisté míní ukázat, že se nezastaví před nikým a před ničím. Z domova cítí značnou podporu, sami pociťují, že fanouškům činí nefalšovanou radost. Z výsledků a hlavně z perfektních sebevědomých výkonů, jaké v podání tuzemské omladiny dlouho nebyly k mání.

Šance na medailový zisk je suverénně nejvyšší od roku 2005, kdy se český tým fotil s bronzovou medailí na krku. Od té doby se zmar střídal s bídou. „Kluci předvádějí skvělý hokej, nebuďme neskromní, mají na to turnaj vyhrát,“ napsal na Twitter svazový šéf Alois Hadamczik.

Pozorovatelé české produkce si myslí to samé. Oceňované mužstvo herně převyšovalo i giganty z Kanady či Švédska, inkasovalo pouhých šest gólů – nejméně ze všech.

Teď jde o to, aby hráčům vydržela energie a hlavně: aby svár o medaile dala i hlava. Psychická kondice nyní může hrát nejdůležitější roli. „Základní skupina mi ukázala, že filozofie, které všichni věříme, funguje. Ale pokud se něco neudělá na sto procent, něco podceníte, nedotáhnete jakýkoliv detail, hned to smrdí. Kluci jsou mladí, nemají ještě tolik zkušeností, je potřeba s nimi pracovat, aby si uvědomili, co všechno se může stát. Ukázalo se, že když mají chuť, sílu a sebevědomí, všechno do sebe zapadá,“ komentuje počínání týmu v první fázi akce kouč Radim Rulík.

Jejich působivou cestu v tuzemsku pozorně sledují davy lidí a komplet branže. „Hokej v podání kluků se mi hodně líbí, všechno jim sedí, výsledky nejsou žádná náhoda, soupeře přehrávají,“ chválí kladenský útočník Tomáš Plekanec, jenž má sám s akcemi dvacítky zlaté zkušenosti, součástí vítězné party byl před 22 roky. „Doufejme, že klukům pohoda vydrží i do rozhodující fáze.“

Pokud dnes favorit naváže na předchozí provedenou práci, s outsiderem play off by neměl mít přetěžkou práci. Ale nikdy nevíte. Ačkoli Švýcaři na šampionátu nevyhráli ani jednou v základní hrací době, vyjma duelu s USA (1:5) hráli vyrovnaně s každým oponentem. Třeba Finy hned v úvodu pokořili 3:2 v prodloužení a 4:3 na nájezdy přetlačili přemožitele Američanů Slováky.

Což značí jediné: pokud se Švýcarům vše sejde, jsou schopni Čechům řádně zatopit. Navíc se ocitají v pozici, kdy nemají co ztratit. Prioritní cíl splnili. Na rozdíl od vítěze základní skupiny, jenž by svou skvěle rozjetou misi končil velmi nerad. Navíc když v případném semifinále díky předchozím počinům nenarazí na Kanadu či Spojené státy.

Ze všech možných vyjádření českého týmu vyplývá, že se o další možné překážky nestarají. Řeší sami sebe, svoji hru, vychytávání vlastních much a ladění zažitého. A dělají dobře. Je to známka patřičné sebedůvěry i posunu oproti zvyklostem.

„S tímhle stylem hry naši borci vůbec nemusí přemýšlet, na koho v play off půjdou. To je obrovská změna,“ přikyvuje bývalý útočník Jiří Hudler, jenž mistrovství světa bedlivě sleduje. „V české povaze máme zakódované sledovat, co se děje ve druhé skupině, na koho asi narazíme. Což tuhle partu nemusí vůbec zajímat. Pokud zůstanou ve své pohodě, jsou schopni přehrát kohokoli. Naši to klidně mohou celé vyhrát,“ netají se šampion Stanley Cupu pevným a otevřeným názorem.

Při dohrávaném srpnovém mistrovství Češi cvakli ve čtvrtfinále USA, ale medaili domů nepřivezli. Jednoho si ovšem trenér Rulík všiml. „Když jsme hráli v srpnu základní část a pak čtvrtfinále s Amerikou, byl zápas o dva levely jinde. Do té doby jsme takový výkon nepodali a najednou přišel. Uvidíme, co přijde teď,“ zůstává ve střehu.

Výsledky ve skupině

Česko vs. Kanada 5:2 Rakousko 9:0 Švédsko 2:3p Německo 8:1

Švýcarsko vs. Finsko 3:2p Lotyšsko 3:2n USA 1:5 Slovensko 4:3n

1/8

Jednu využitou přesilovku z osmi mají na kontě Švýcaři.

5/16

Češi proměnili pět početních převah z šestnácti.