Bolest tenistky Martiny Navrátilové: Má dva nové nádory!

Dlouhých třináct let si myslela, že má vyhráno. Martina Navrátilová (66) ale bude muset s nejzákeřnějším životním soupeřem zase bojovat. Slavné tenistce našli dva různé nádory.

Během listopadového Turnaje mistryň rozdávala jako pozvaná legenda úsměvy na všechny strany. Jenže Martina už tušila, že je něco s jejím tělem špatně. Na krku si totiž nahmatala podivně zvětšenou uzlinu. Po návratu šla na testy, kde jí lékaři řekli hned dvě zdrcující zprávy. Zaprvé, že se opravdu jedná o rakovinu hrtanu. A zadruhé, že jí ještě odhalili nádor na prsu!

Dvojitá pecka

„Byla to dvojnásobná pecka. Ale byť je to vážné, pořád se s tím dá něco dělat,“ potvrdila Navrátilová, že i v životě je minimálně stejně tak zarputilá, jako bývala na kurtech. Devítinásobná wimbledonská šampionka proto bere tuhle diagnózu jako velkou výzvu. „Chvíli to bude na prd, ale budu bojovat ze všech sil! Doufám v příznivý výsledek,“ věří Martina

Bez televize

S manželkou Julií Lemingovou (50) žije na Floridě, léčbu přitom už tento měsíc podstoupí převážně v New Yorku. Proto se musela omluvit z blížícího se Australian Open, kde měla působit v roli televizní expertky. „Martina přesto doufá, že se s diváky spojí alespoň na dálku přes internet,“ uvedla její mluvčí. Ta také prozradila, že oba odhalené nádory jsou v raném stadiu, že spolu nikterak nesouvisejí. „Typ rakoviny je HPV a ta konkrétně reaguje na léčbu velmi dobře,“ podělila se o pozitivní informaci.