Měl vzornou životosprávu profesionálního sportovce, zdraví ho ale i tak zradilo. Bývalý alpský lyžař William Besse v den svých narozenin vyrazil na důkladnou preventivní prohlídku, která vedla k odhalení vážného zdravotního problému. Kvůli tomu se nakonec musel slavný Švýcar podrobit transplantaci důležitého orgánu.

Besse pověsil kariéru na hřebík v roce 1999. Později, v den svých 40. narozenin se rozhodl vyhledat lékaře a podstoupit důkladnou preventivní prohlídku. Ta bohužel nepřinesla dobré zprávy...

„Bylo objeveno autoimunitní onemocnění jater,“ prozradil webu Blick Besse, kterému je dnes 54 let. Imunitní systém v případě této choroby napadá jaterní buňky a dochází tak k zánětu tohoto orgánu. Přesto se zdálo, že bývalý lyžař dokáže i s tímto problémem žít plnohodnotný život. Jenže v roce 2020 se jeho situace začala drasticky měnit...

„Největším problémem byla únava. Když jsem ráno vstal, netrvalo dlouho a moje baterka byla úplně vybitá,“ popsal Besse, který výrazně zhubl a dostal se až na váhu 70 kilogramů. Transplantace proto byla nevyhnutelná a Švýcar ji podstoupil 13. prosince.

A přesto, že většině lidí by naháněl podobný zákrok hrůzu, Besse na vše reagoval s klidem: „Této transplantace jsem se vůbec nebál, protože jsem věřil lékařům, kteří mi předem vše podrobně vysvětlili. Proto to pro mě byl téměř běžný den,“ vysvětloval někdejší šampion.

Přesto, že bývalý sportovec musí momentálně užívat řadu léků a pohybuje se jen pomalu, vypadá to, že je na dobré cestě k návratu do normálního života. „Pokud se v příštích několika měsících nestane nic nepředvídaného, ​​zvládnu vše, co jsem dělal, než jsem onemocněl,“ těší Besseho.