Fanoušci Lewise Hamiltona u vytržení: Randí s bývalkou Kanyeho Westa?!

Románků mnoho, ale vztah žádný! Od doby, co se Lewis Hamilton (38) rozešel s hudební divou Nicole Scherzingerovou (44) si jezdec Formule 1 užívá svobody. Nebo tomu tak minimálně bylo doteď! Fanoušci totiž větří, že sedminásobný mistr světa má vedle sebe novou dívku, pro kterou společnost velké hvězdy není žádnou neznámou!

Lewis Hamilton se momentálně nachází na Antarktidě, kde odpočívá a připravuje se na další sezónu Formule 1, jejíž kolotoč závodů se v březnu roztočí v Bahrajnu. Aktuálně ale z Antarktidy přidává fotografie i bývalka Kanyeho Westa. Exotická kráska Juliana Naluová (24)!

Oficiálně dělá Hamiltonovi společnost »jen« snowboardista Shaun White a jeho žena Nina Dobrev. Jenže právě White nejspíš propálil něco, co mělo být tajemstvím. Alespoň nějakou dobu.

Během toho, co se s Hamiltonem naložili do vířivky, začal natáčet video, na kterém je vidět dívčí paže. Fanoušci proto mají jasno. Sedminásobný mistr světa to dal dohromady právě s bývalkou slavného rapera! Video ale zmizelo a Hamilton ani Juliana se k aférce nevyjádřili.

Otázkou zůstává, jestli románek s půvabnou Brazilkou bude trvat déle, než návštěva Antarktidy. Obvykle totiž Hamilton po boku jedné ženy moc dlouho nezůstává...